Dolar
42,7079 %0.02
Euro
50,2888 %0.02
Gram Altın
5.917,71 % 0,15
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler

Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler
Okunma Süresi: 2 dk

26 Eylül 2023 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan trajik bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması, dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişmeye tepkisini gösteren 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullandı.

Güllü'nün Ölüm Olayı ve Soruşturma Süreci

Güllü, 52 yaşında, Çınarcık'taki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsine alındı. Ulu, savcılığa verdiği ifadede, Güllü'nün yüzü cama dönükken Tuğyan tarafından itildiğini öne sürdü. Bu ifadesinde, "Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum." şeklinde konuştu.

Kobra Murat'ın Tepkisi

Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanmasının ardından, 'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler, Instagram üzerinden bir video paylaşarak sert açıklamalarda bulundu. Divandiler, Tuğyan'ı "şeytan" ve "yaratık" olarak nitelendirerek, "Anasını öldüren... Dünya literatürlerine çıkacak şekilde, korku filmi yapılacak o kız!" ifadelerini kullandı. Kobra Murat, daha önce yaptığı açıklamalarda da, Güllü'nün kızlarının davranışları hakkında eleştirilerde bulunmuştu. "Güllü, kızları omzundan tutuyor; tırnaklarında DNA çıkmamasının nedeni bu. Bence Sultan itti" demişti.

Bu olay, hem Güllü'nün hayatını kaybetmesi hem de kızı Tuğyan'ın tutuklanmasıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirirken, sosyal medyada birçok kişi farklı görüşlerle bu durumu değerlendirmeye devam ediyor. Güllü'nün ani ölümü ve ardından gelişen olaylar, hem aile içinde hem de kamuoyunda derin etkilere yol açtı.

İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
#Genel / 16 Aralık 2025
1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak
1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak
#Genel / 16 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Hugh Jackman, Bondi Beach'teki Terör Saldırısını Kınadı
Hugh Jackman, Bondi Beach'teki Terör Saldırısını Kınadı
Magazin
Güllü'nün Hamileliği İbo Show'da Açıklandı: O Bölüm Yeniden Gündemde
Güllü'nün Hamileliği İbo Show'da Açıklandı: O Bölüm Yeniden Gündemde
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
Euro Bölgesi Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlası Verdi
Euro Bölgesi Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlası Verdi
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft