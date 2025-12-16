Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler

26 Eylül 2023 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan trajik bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması, dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişmeye tepkisini gösteren 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullandı.

Güllü'nün Ölüm Olayı ve Soruşturma Süreci

Güllü, 52 yaşında, Çınarcık'taki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsine alındı. Ulu, savcılığa verdiği ifadede, Güllü'nün yüzü cama dönükken Tuğyan tarafından itildiğini öne sürdü. Bu ifadesinde, "Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum." şeklinde konuştu.

Kobra Murat'ın Tepkisi

Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanmasının ardından, 'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler, Instagram üzerinden bir video paylaşarak sert açıklamalarda bulundu. Divandiler, Tuğyan'ı "şeytan" ve "yaratık" olarak nitelendirerek, "Anasını öldüren... Dünya literatürlerine çıkacak şekilde, korku filmi yapılacak o kız!" ifadelerini kullandı. Kobra Murat, daha önce yaptığı açıklamalarda da, Güllü'nün kızlarının davranışları hakkında eleştirilerde bulunmuştu. "Güllü, kızları omzundan tutuyor; tırnaklarında DNA çıkmamasının nedeni bu. Bence Sultan itti" demişti.

Bu olay, hem Güllü'nün hayatını kaybetmesi hem de kızı Tuğyan'ın tutuklanmasıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirirken, sosyal medyada birçok kişi farklı görüşlerle bu durumu değerlendirmeye devam ediyor. Güllü'nün ani ölümü ve ardından gelişen olaylar, hem aile içinde hem de kamuoyunda derin etkilere yol açtı.