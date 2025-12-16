Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti

Robot süpürge denilince akla gelen markalardan biri olan Roomba'nın üreticisi iRobot Corp., iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. ABD merkezli bu şirket, yeniden yapılandırma süreci kapsamında kontrolün Çin merkezli ana tedarikçisi Picea Robotics’e devredilmesini önerdi. iRobot, Türkiye de dahil olmak üzere birçok pazarda yaygın olarak kullanılan Roomba markası ile tanınmakta ve son yıllarda tüketici robotları alanında önemli bir yer edinmiştir.

Rekabet ve Mali Zorluklar

Son yıllarda, iRobot'un karşılaştığı en büyük zorluklar arasında, daha düşük fiyatlı Çinli rakiplerin yarattığı yoğun rekabet yer almakta. Bu durum, şirketin satışlarında kayıplara yol açarken mali yapısını korumasını zorlaştırdı. iRobot'un Üst Yöneticisi Gary Cohen, iflas başvurusunun şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cohen, bu sürecin iRobot'un uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak, mali yapıyı güçlendirmek ve hem tüketiciler hem de iş ortakları açısından operasyonel sürekliliği korumak amacı taşıdığını belirtti.

Tarihçesi ve Satış Performansı

1990 yılında MIT kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, kuruluşundan bu yana 40 milyondan fazla Roomba cihazı satışına ulaşmıştır. Ancak, artan maliyetler ve rekabet baskısı, şirketin yeniden yapılanma sürecine girmesine neden oldu. Bu süreçte, çalışan sayısında azaltmaya gidilirken, 2024 yılı itibarıyla yönetim değişikliği gerçekleştirildi ve kurucu ortaklardan biri CEO'luk görevinden ayrıldı.

Amazon'un Satın Alma Girişimi ve Sonuçları

İflas sürecini etkileyen önemli gelişmelerden biri de Amazon'un 2023 yılında iRobot'u satın alma girişimiydi. Amazon'un 1,5 milyar dolara iRobot'u satın alma planı, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin rekabet endişeleri nedeniyle iptal edildi. AB, bu anlaşmanın Amazon'un platformunda rakip robot süpürge markalarının görünürlüğünü azaltabileceği gerekçesiyle onay vermedi. Satın alma anlaşmasının iptal edilmesinin ardından iRobot, Amazon'dan 94 milyon dolarlık tazminat aldı. Ancak bu tazminatın büyük bölümü, danışmanlık giderleri ve Carlyle'dan alınan 200 milyon dolarlık kredinin geri ödemesinde kullanıldı. Ayrıca, Picea Robotics'in Hong Kong'daki iştiraki, geçtiğimiz ay Carlyle'dan kalan 191 milyon dolarlık borcu devraldı.