Celalettin Kütük'ün Hayatı ve Vefatı: Begüm Kütük’ün Babası

Ünlü oyuncu Begüm Kütük, babası Celalettin Kütük'ün vefatının ardından derin bir üzüntü yaşıyor. Celalettin Kütük, hayatı boyunca kızının en büyük destekçisi olarak tanınmış, ona güvenli bir liman olmuştur. Bu haber, Kütük ailesinin acısını ve Celalettin Kütük'ün yaşamına dair önemli bilgileri içeriyor.

Celalettin Kütük'ün Hayatı ve Kökeni

Celalettin Kütük, 76 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Konya'nın Taşkent ilçesinden olan Kütük, Kütükler ailesinin köklü bir üyesiydi. Ailesiyle olan bağları ve güçlü karakteri, çevresindeki insanlar tarafından biliniyordu. Kütük, yaşamı boyunca ailesine olan sevgisi ve yardımlarıyla tanınmış, kızı Begüm Kütük tarafından daima desteklenen bir figür olmuştur.

Begüm Kütük'ün Duygusal Veda Mesajı

Begüm Kütük, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla babasına veda etti. Duygularını şu sözlerle ifade etti: “Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk…” Bu mesaj, Celalettin Kütük’ün kızı üzerindeki etkisini ve aile içindeki yerini ortaya koymaktadır.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Celalettin Kütük, 10 Şubat 2026 tarihinde İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öğle namazına müteakip gerçekleştirildi ve defin işlemi İzmir Kokluca Mezarlığı'nda yapıldı. Kütük ailesi, taziyeleri kabul ederek, bu zor günlerinde sevenlerinin desteklerini hissetti.

Celalettin Kütük’ün vefatı, sadece ailesini değil, ona yakın olan pek çok kişiyi derinden etkiledi. Aile içindeki sevgi ve değerlerin bir yansıması olarak, onun anısı her zaman yaşatılacaktır.