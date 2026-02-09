Marvel's Wolverine Çıkış Tarihinde Değişiklik Olabilir mi?

PlayStation 5 için büyük bir heyecanla beklenen Marvel's Wolverine oyunu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Son dönemde PlayStation Store Latin Amerika'da ortaya çıkan yeni bir liste, oyunseverlerin merakla beklediği çıkış tarihine dair bazı detaylar sundu. Bu yeni bilgilere göre oyun, beklenenden daha erken raflardaki yerini alabilir.

Çıkış Penceresindeki Güncellemeler

Daha önce Marvel's Wolverine için belirlenen çıkış penceresi "Sonbahar 2026" olarak duyurulmuştu. Ancak Latin Amerika'daki PlayStation Store'da yer alan yeni bilgi, lansman döneminin "2026'nın üçüncü çeyreği (Q3)" olarak güncellendiğini ortaya koydu. Q3 dönemi, Temmuz ile Eylül aylarını kapsadığından, iki tarih aralığının kesiştiği tek ay Eylül 2026 olarak öne çıkıyor. Bu durum, oyuncuların merakını artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Insomniac Games'in Geçmişi ve Beklentiler

Insomniac Games'in geçmiş oyunları, bu güncellemeyi destekleyen bir referans noktası sunuyor. Eylül 2018'de piyasaya sürülen orijinal Marvel's Spider-Man oyunu gibi, bu yeni yapımın da benzer bir çıkış dönemine sahip olması mümkün. Hangi tarihlerde lansmana çıktığı dikkate alındığında, Spider-Man 2 ve Miles Morales gibi oyunların farklı koşullar altında geliştirildiği göz önüne alınmalı. Ancak, Insomniac'ın önceki başarıları ve oyuncular arasındaki yüksek beklentiler, Wolverine için de benzer bir başarı hikayesinin yazılabileceğini gösteriyor.

Rekabet ve Pazar Dinamikleri

2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan diğer büyük bir yapım olan Grand Theft Auto 6'nın varlığı, Marvel's Wolverine'in çıkış tarihinin önemi açısından dikkate değer. Rockstar Games tarafından geliştirilen bu büyük projenin Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum, Sony'nin Marvel's Wolverine'i daha erken bir tarihe konumlandırmasını mantıklı hale getiriyor. GTA 6 ile doğrudan rekabetten kaçınmak, oyunun ticari başarısı için kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Marvel's Wolverine Hakkında Genel Bilgiler

Marvel's Wolverine, Marvel evreninin en tanınmış karakterlerinden biri olan Wolverine'i (Logan) merkezine alan, aksiyon-macera türünde bir oyun olarak Insomniac Games tarafından PlayStation 5'e özel olarak geliştirilmektedir. İlk olarak 2021 yılındaki PlayStation Showcase etkinliğinde duyurulan yapım, yetişkin odaklı ve daha karanlık bir anlatıma sahip olması bekleniyor. Insomniac'ın Spider-Man serisindeki başarıları göz önüne alındığında, Wolverine için de yüksek beklentiler söz konusu. Oyuncular, kesin çıkış tarihi için Sony ve Insomniac Games'ten gelecek resmi açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor.