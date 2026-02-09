Buca Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Buca Belediyesi'nde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda yer alan Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B. ile diğer bazı belediye çalışanları, rüşvet iddialarıyla adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Rüşvet İddiaları ve Gözaltılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi'nde rüşvet iddialarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, belediye çalışanlarının, imar ve planlama süreçlerinde mevzuata aykırı alanları ruhsatlandırarak menfaat sağladıkları iddia ediliyor. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, 5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B., mühendis M.G., memur C.G., işçiler C.Ş. ve G.P., yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma işçisi S.K. bulunuyor. Bu kişilerin, rüşvet karşılığında imar ruhsatı verdikleri belirtiliyor. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam Eden Soruşturma

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma, rüşvet iddialarının yanı sıra, yerel yönetimlerin şeffaflığını ve kamu kaynaklarının kullanımını sorgulayan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gözaltına alınan diğer iki şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu rüşvet soruşturması, yerel yönetimlerin işleyişi ve kamu güvenliği açısından kritik bir öneme sahip. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma, rüşvetle mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Buca Belediyesi'nde yaşanan bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, ilgili kurumların süreçleri takip etmesi bekleniyor.