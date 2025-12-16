İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!

İstanbul'da doğalgaz kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İGDAŞ, 2025-2026 kış dönemi için başlattığı “Kış Desteği” kampanyasıyla, vatandaşların doğalgaz faturalarını kolaylıkla ödeyebilmeleri için faizsiz taksitlendirme imkânı sunuyor. Kapsamlı destek paketinden hem geçmiş dönem borçları olan aboneler hem de güncel fatura sahipleri faydalanabilecek.

Faizsiz Taksit İmkânı

İGDAŞ, anlaşmalı bankalar aracılığıyla doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan abonelere 2 ila 6 ay arasında taksit seçeneği sunuyor. Taksitlendirme işlemleri tamamen faizsiz ve ek ücret olmaksızın gerçekleştirilecek. Ayrıca, konut aboneleri için borç erteleme imkânı da sağlanıyor. Bu kapsamda kullanıcılar, geçmiş borçlarını ve güncel faturalarını 3 ay ertelemeli, 12 aya varan taksit seçenekleriyle ödeyebilecek.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Destekten faydalanmak isteyen İGDAŞ aboneleri, detaylı bilgilere ve anlaşmalı bankalar listesine www.igdas.com.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular bankalar üzerinden veya İGDAŞ müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabilecek. Her banka, kendi sistemleri üzerinden kullanıcıya özel ödeme planı sunabilecek.

Amaç: Vatandaşı Rahatlatmak

İGDAŞ yetkilileri, artan enerji maliyetleri ve soğuk kış günlerinde oluşan yüksek faturalar nedeniyle bu desteği devreye aldıklarını belirtiyor. Kampanyanın amacı, özellikle sabit gelirli vatandaşların enerji faturalarıyla daha kolay başa çıkmasını sağlamak.

Kimler Yararlanabilecek?

İstanbul'da İGDAŞ abonesi olanlar

Hem geçmiş dönem borcu olan hem de güncel faturalarını taksitlendirmek isteyen kullanıcılar

Konut aboneleri için ayrıca 3 ay erteleme seçeneği bulunuyor

Bu yeni uygulamayla birlikte, kış aylarında doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan birçok vatandaş, finansal anlamda büyük bir rahatlama yaşayacak. Özellikle dar gelirli aileler için bu destek, kışın zorlu koşullarında büyük önem taşıyor.