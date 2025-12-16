1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak

Türkiye’de her yıl olduğu gibi 2026 yılı başında da vergi beyanname ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Resmî Gazete’de yayımlanan verilere göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi.

Bu doğrultuda birçok beyanname ve bildirimin damga vergisi ücretlerinde artış yapılacak. Mükelleflerin yıl boyunca vereceği beyanname ve bildirimler için ödeyecekleri yeni tutarlar belli oldu.

2026 Yılı Yeni Beyanname Damga Vergisi Ücretleri:

KDV Beyannamesi: 834,50 TL

Muhtasar Beyanname: 834,50 TL

Muhtasar + SGK Birleşik Beyanname (MuhSGK): 991,30 TL

Geçici Vergi Beyannamesi: 1.144,97 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: 1.254,90 TL

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi: 1.694,12 TL

Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve tüm resmi beyanname işlemlerinde geçerli olacak.

Muhasebeciler ve Mükellefler Dikkatli Olmalı

Vergi mükelleflerinin, artan beyanname damga vergileri doğrultusunda yeni yılın muhasebe planlamasını güncellemeleri önem taşıyor. Özellikle geçici vergi ve yıllık beyanname dönemlerinde karşılaşılacak artışlar, işletmelerin maliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

Muhasebe büroları, bu yeni tarifeler kapsamında müşterilerini zamanında bilgilendirmeli ve elektronik beyan sistemlerini 2026 yılına göre güncellemelidir.