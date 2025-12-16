Dolar
42,7083 %0.02
Euro
50,2135 %-0.01
Gram Altın
5.911,96 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak

1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak

Yeni yıl itibarıyla Türkiye’de damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranı kapsamında artırılıyor. 2026 yılı vergi beyannamelerinde en düşük ücret 834,50 TL olacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
1 Ocak 2026'da Vergi Beyanname Ücretleri Değişiyor! En Düşük Ücret 834,50 TL Olacak
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye’de her yıl olduğu gibi 2026 yılı başında da vergi beyanname ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Resmî Gazete’de yayımlanan verilere göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi.

Bu doğrultuda birçok beyanname ve bildirimin damga vergisi ücretlerinde artış yapılacak. Mükelleflerin yıl boyunca vereceği beyanname ve bildirimler için ödeyecekleri yeni tutarlar belli oldu.

2026 Yılı Yeni Beyanname Damga Vergisi Ücretleri:

KDV Beyannamesi: 834,50 TL

Muhtasar Beyanname: 834,50 TL

Muhtasar + SGK Birleşik Beyanname (MuhSGK): 991,30 TL

Geçici Vergi Beyannamesi: 1.144,97 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: 1.254,90 TL

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi: 1.694,12 TL

Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve tüm resmi beyanname işlemlerinde geçerli olacak.

Muhasebeciler ve Mükellefler Dikkatli Olmalı

Vergi mükelleflerinin, artan beyanname damga vergileri doğrultusunda yeni yılın muhasebe planlamasını güncellemeleri önem taşıyor. Özellikle geçici vergi ve yıllık beyanname dönemlerinde karşılaşılacak artışlar, işletmelerin maliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

Muhasebe büroları, bu yeni tarifeler kapsamında müşterilerini zamanında bilgilendirmeli ve elektronik beyan sistemlerini 2026 yılına göre güncellemelidir.

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
#Yeniden Değerleme Oranı
#2026 Vergi Tarifesi
#Beyanname Ücretleri
#Damga Vergisi 2026
#Muhasebe Haberleri
#Gelir Vergisi 2026
#Kurumlar Vergisi 2026
#Kdv Beyanı
#Muhtasar Beyannamesi
#2026 Zamlı Vergi Ücretleri
İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
İGDAŞ'tan Kışa Özel Destek Programı!
#Genel / 16 Aralık 2025
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
Dışişleri Bakanlığı 2026 Memur Alımı Başladı: Başvuru Şartları, Kadrolar ve Tarihler Açıklandı
#Genel / 16 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
16 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Genel
16 Aralık Salı BİM Aktüel Kataloğu Yayınlandı! İşte İndirimli Ürünler Listesi
16 Aralık Salı BİM Aktüel Kataloğu Yayınlandı! İşte İndirimli Ürünler Listesi
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Gülşah Durbay'ın Aile Bağları ve Hayatı Üzerine Bilgiler
Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler
Kobra Murat’tan Güllü’nün Kızına Sert Sözler
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
Türkiye'de de Satılan Robot Süpürge Markası İflas Etti
Euro Bölgesi Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlası Verdi
Euro Bölgesi Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlası Verdi
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Silahlı Rehine Krizi
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Silahlı Rehine Krizi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft