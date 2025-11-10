Yapay Zeka Karlı Fotoğraf Trendi Nedir, Nasıl Yapılır? Hangi Uygulama Kullanılıyor? İşte Adım Adım Rehber

2025 sonbaharından itibaren sosyal medyada hızla yayılan “yapay zeka ile karda çekilmiş gibi görünen fotoğraflar” akımı, özellikle Instagram, TikTok ve Twitter kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Gerçekten kar yağarken çekilmiş gibi duran bu fotoğraflar yapay zeka sayesinde sadece birkaç saniyede hazırlanabiliyor.

Peki bu karlı yapay zeka fotoğrafları nasıl yapılıyor, hangi uygulama kullanılıyor, ücretli mi? İşte adım adım açıklıyoruz 👇

Yapay Zeka Karlı Fotoğraf Hangi Uygulamayla Yapılır?

Uygulama Adı: Meitu

Menşei: Çin (2008’den beri aktif)

Platform: iOS ve Android (App Store & Google Play üzerinden indirilebilir)

Özelliği: Yüz tanıma teknolojisi ve AI tabanlı şablonlar kullanarak kar efekti uygulayan bir uygulama.

Meitu ile Yapay Zeka Karlı Fotoğraf Nasıl Yapılır?

1. Uygulamayı İndir ve Aç:

App Store ya da Google Play Store üzerinden Meitu yazıp uygulamayı indir.

Uygulamayı açtıktan sonra ücretsiz hesap oluştur ya da oturum aç.

2. AI Şablonlarına Gir:

Ana sayfada “AI Photo” veya “AI Art” gibi bir bölüm olacak.

Burada “Let It Snow”, “Snow Gazing”, “Snowy Night” gibi şablonlar yer alır.

3. Fotoğrafını Yükle:

Selfie ya da yüzün net göründüğü bir fotoğraf yükle.

AI, yüzünü tanıdıktan sonra arka planı ve efektleri otomatik olarak ekler.

4. Oluştur & Kaydet:

"Oluştur" (Generate/Create) butonuna bas.

Yaklaşık 30–60 saniye içinde fotoğrafın hazır olur.

İstersen efekt, filtre ya da metin ekleyip kaydedebilirsin.

Meitu Ücretli mi?

Evet, ücretli.

Ücretsiz kullanım şu an için deneme (trial) ile sınırlı.

Deneme için kredi kartı bilgisi girilmesi istenebilir.

Abonelik satın almadan önce iptal etmeyi unutma!

Alternatif: Google Gemini ile Yapay Zeka Karlı Fotoğraf

Eğer daha sinematik, artistik ve detaylı görüntüler istiyorsan, Google Gemini AI (eski adıyla Bard) ile prompt yazarak kendi kış sahnelerini oluşturabilirsin.

Örnek prompt (kopyala & düzenle):

Referans yüz görüntüsüne dayanarak üç karelik sinematik bir kış manzarası oluştur.

Ayar: Gün batımında karlı bir dağ. Hafif kar yağıyor. Sessiz, şiirsel bir atmosfer.

Görünüm: Siyah palto, mavi atkı, saçlara düşen kar.

Çerçeve 1: Karakter dağlara bakarken, yakın omuz arkası çekim.

Çerçeve 2: Orta çekim, karı elleriyle yakalarken.

Çerçeve 3: Yüz yakın plan, düşsel ifade, puslu nefes.

Stil: Sinematik - Yumuşak ışık - Kış romantizmi - Sığ alan derinliği - Film greni.

Kompozisyon: 16:9, dikey üç kare üst üste.

Bu prompt ile yüz fotoğrafı yükleyerek daha özgün içerikler oluşturabilirsiniz. Google Gemini, 2025’te görsel üretim gücünü ciddi oranda artırdı.

Yapay zeka destekli kar efektli fotoğraflar için şu iki yöntem öne çıkıyor: