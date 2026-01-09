Dolar
LG'nin Ev Robotu CLOiD Tanıtıldı: Çamaşır Katlamaktan Daha Fazlasını Yapıyor

LG'nin Ev Robotu CLOiD Tanıtıldı: Çamaşır Katlamaktan Daha Fazlasını Yapıyor

Yayınlanma
14
LG'nin Ev Robotu CLOiD Tanıtıldı: Çamaşır Katlamaktan Daha Fazlasını Yapıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG, CES 2026 (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında, ev işlerini otomatikleştiren yeni yapay zeka destekli robotu CLOiD'i tanıttı. Bu robot, ev sahiplerinin günlük angarya işlere ayırdığı zamanı minimize etmeyi hedefliyor. CLOiD, yalnızca çamaşır katlama yeteneği ile değil, aynı zamanda pek çok farklı ev içi görevde de kullanılabilme kapasitesi ile dikkat çekiyor.

CLOiD'in Özellikleri ve Yetenekleri

Fuarda sergilenen CLOiD modeli, modern ve estetik bir tasarıma sahip. Otonom navigasyon yeteneği bulunan tekerlekli bir taban üzerine inşa edilen robot, iki hareketli kol, bir gövde ve dijital gözlere sahip bir baş ile donatılmış. LG yetkilileri, tanıtım sırasında robotun sadece çamaşır katlama becerisini değil, aynı zamanda basit pişirme işlemleri ve temizlik görevlerini de başarıyla gerçekleştirdiğini gösterdi. Özellikle robotun buzdolabından içecek alıp servis edebilme yeteneği, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir diğer pratik özellik olarak öne çıkıyor.

Piyasa Çıkış Tarihi Belirsizliğini Koruyor

SlashGear'ın haberine göre, CLOiD'in fuar alanındaki performansı katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldı, ancak LG henüz robotun tüketici pazarına çıkış tarihi hakkında bir bilgi vermedi. Robotun arkasındaki teknolojinin ve diğer LG ev aletleri ile entegre çalışabilme sürecinin geliştirilmesi devam ediyor. Demoyu izleyen teknoloji uzmanları, CLOiD'in verilen görevleri yerine getirirken yavaş hareket ettiğine dikkat çekti. Bu durum, robotun daha verimli çalışabilmesi için yazılım güncellemelerine ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor.

LG'nin Hedefleri ve Vizyonu

LG, CLOiD'i doğrudan satışa sunmaktan ziyade, "pratik işlevlere sahip ev robotları" geliştirme konusundaki vizyonunu sergilemek amacıyla bir proje olarak değerlendirdiğini belirtti. CLOiD'in merkezi, ses tabanlı üretken yapay zeka ile donatılmış olup, bu sayede verilen komutları işleyebiliyor ve insanlarla etkileşim kurmak için hoparlörler, kameralar ve sensörler kullanabiliyor. Bu özellikleri, robotun evlerde daha işlevsel bir yardımcı olma potansiyelini artırıyor.

