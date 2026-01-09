Fahiş Site Aidatlarına Yönelik Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Adalet ve kamu hizmetleri alanında önemli bir adım olarak değerlendirilen Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Bu teklif, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içermesi bakımından dikkat çekiyor.

Değerleme Raporlarının Gönderimi Zorunlu Hale Getiriliyor

Teklif kapsamında, Tapu Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları, konut finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında düzenledikleri değerleme raporlarını, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve diğer finans kuruluşları aracılığıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak göndermekle yükümlü olacak. Verilerin elektronik ortamda gönderilmesine dair usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenecek.

Damga Vergisi İstisnası ve Uzatma Yetkisi

Damga Vergisi Kanunu'na eklenen bir hüküm ile, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2027'ye kadar sosyal konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerine dair ihalelerde alınan kararlar ve düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Kat Mülkiyeti Yönetiminde Değişiklikler

Kanun teklifi, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişikliklerle yöneticilerin görevlerinin belirlenmesini de içeriyor. Yöneticiler, anagayrimenkulün genel yönetim işleri ve bakımından sorumlu olacak. Ayrıca, kat malikleri kurulunun onayı olmadan aidat belirlenemeyecek. Bu değişiklik, kat maliklerinin aidatlarının keyfi olarak artırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. İşletme projeleri, kat malikleri genel kurulunda onaylanacak ve geçici projelerin en geç 3 ay içinde kabul edilmesi gerekecek.

Kooperatifler ve Çevre Kanunu Üzerindeki Düzenlemeler

Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, inşaatlarını tamamlayarak yeniden inşaata başlayan yapı kooperatiflerinin, tahsis ettikleri gayrimenkullerin tapusunu devretme yetkisi kısıtlanıyor. Çevre Kanunu'nda ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda düzenlemeler yapılarak "Çevre danışmanlık firması" tanımı yeniden belirlendi. Çevre yönetimi hizmeti vermekle yükümlü olan kurum ve kuruluşların, gerekli hizmetleri almadıkları takdirde idari para cezası uygulanacak.

Toplu Konut Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Toplu Konut Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul satış sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmayacak. Ayrıca, alıcıların imzalaması gereken başvuru evrakları, elektronik iletişim araçları kullanılarak düzenlenebilecek. Bu değişiklikler, süreçleri hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kanun teklifinin, Türkiye'deki konut piyasası ve site yönetimleri üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Bu düzenlemeler, fahiş aidat artışlarını kontrol altına alarak, konut sahiplerinin haklarını koruma amacı gütmektedir.