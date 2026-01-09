TOKİ Antalya Kura Çekilişi Ne Zaman? 2026 Antalya TOKİ 13.213 Konutun Kura Sonuçları Açıklandı mı?

Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen TOKİ projeleri kapsamında, Antalya'daki kura çekilişinin tarihi belirlenmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da yapılacak hak sahipliği belirleme törenine katılacağını duyurdu. Bu önemli etkinlik, 10 Ocak Cumartesi günü, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura Çekilişinin Detayları

Antalya'da inşa edilecek toplam 13.213 konut için yapılacak olan kura çekilişi, vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği bir süreç. Kura sonucuna göre hak sahipleri belirlenecek ve bu kişiler e-Devlet üzerinden isim listesine erişim sağlayabilecek. Canlı yayın ile takip edilebilecek olan kura çekimi, konut almak isteyenler için önemli bir fırsat sunmakta.

Antalya'daki TOKİ Projesinin Önemi

Antalya'daki TOKİ projesi, 500 bin sosyal konut projesinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu proje, Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamaya yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle genç aileler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konut seçenekleri sunması bekleniyor. TOKİ'nin bu tür projeleri, şehirlerin sosyal yapısını güçlendirmeyi ve konut edinimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Katılım ve İzleme İmkanları

Kura çekilişine katılım sağlamak isteyenler, belirtilen tarihte noter huzurunda yapılacak olan etkinliği canlı olarak izleyebilecek. Bu sayede, çekilişin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Hak sahiplerinin belirlenmesi süreci, konut almak isteyenler için büyük bir önem taşıyor ve bu nedenle etkinlik büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Antalya'daki TOKİ kura çekilişi, sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Konut almak isteyenlerin merakla beklediği bu süreç, aynı zamanda Türkiye'nin konut politikasının da bir yansıması niteliğinde. 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek kura çekimi, birçok ailenin geleceğini şekillendirecek kritik bir an olarak kayıtlara geçecek.