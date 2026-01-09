Dolar
Süleyman Soylu'dan Venezuela ve Gazze Üzerine Açıklamalar

Yayınlanma
14
Süleyman Soylu'dan Venezuela ve Gazze Üzerine Açıklamalar
Okunma Süresi: 2 dk

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen “Yılın Kareleri” oylaması sırasında, 2025’in küresel vicdan sınavına dikkat çekti. Soylu, oylama sürecinde Gazze ve Venezuela gibi önemli konulara değinerek, dünya genelinde yaşanan insani krizlerin etkilerini vurguladı.

Yılın Kareleri Oylaması ve Fotoğraf Seçkisi

Süleyman Soylu, Lifebox, AJet ve Roketsan’ın sponsorluğunda düzenlenen oylamada, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından yıl boyunca çekilen 112 fotoğrafı inceledi. Oylama, “Günlük Hayat”, “Haber”, “Spor”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Gazze: Açlık” ve “Portre” kategorilerinde gerçekleştirildi. Soylu, bu fotoğrafların her birinin arkasında farklı hikayeler barındırdığını belirtti. Özellikle “Gazze: Açlık” kategorisindeki fotoğrafların, sistematik bir çaresizliği gözler önüne serdiğini ifade etti.

Gazze ve Venezuela Üzerine Değerlendirme

Oylama sonrası gerçekleştirdiği değerlendirmede, Gazze ve Venezuela arasında güçlü bir karşılaştırma yapan Soylu, “Gazze, insanlık onurunu yerle bir etti; Venezuela’da yaşananlar da devlet onurunu yerle bir etti” şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle, küresel düzende yaşanan sorunların, insanlık onuru üzerindeki etkisini vurguladı. Soylu, yıl boyunca farklı coğrafyalarda meydana gelen krizlerin, ortak bir vicdan yarası oluşturduğunu dile getirdi.

2025'in Fotoğraflarla Anlatımı

Soylu, 2025’i sadece zorluklarla değil, aynı zamanda farklılıkların da bir araya geldiği bir yıl olarak tanımladı. “Dünyayı bir kadraja sığdıran Anadolu Ajansı” ifadesiyle emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, izlenen fotoğrafların, o anı yaşayanlar için ulaşılmaz bir hayalin belgesi olduğunu belirtti. Bu bağlamda, fotoğrafların sadece görsel birer belge değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan birer anlatım aracı olduğuna dikkat çekti.

