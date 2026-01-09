Galatasaray'ın Yeni Transferi Can Armando Güner İstanbul'a Geliyor

Galatasaray, yeni transferi Can Armando Güner’i bugün İstanbul’a getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Genç futbolcunun, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’na inmesi bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun, Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finali için Fenerbahçe ile karşılaşmayı da takip etmesi planlanıyor.

Can Armando Güner'in Performansı ve Geçmişi

Bu sezon genç futbolcu, altyapı kategorilerinde toplam 16 maçta görev alarak 4 gol ve 5 asistlik bir başarı sergiledi. Performansı ile dikkat çeken Güner, futbol kariyerine Avrupa'nın önemli liglerinde adım atmaya hazırlanıyor. Annesi Arjantin kökenli Alman ve babası Türk olan Can Armando, bu özelliği sayesinde Almanya, Arjantin ve Türkiye adına milli takımlarda oynama hakkına sahip. Genç oyuncu, şu ana kadar Almanya ve Arjantin’in U17 takımlarında görev alarak uluslararası deneyim kazandı.

Son Gelişmeler ve Milli Takım Seçimi

Can Armando Güner, son olarak Arjantin U20 Milli Takımı’na davet edilerek kariyerinde yeni bir döneme geçiş yaptı. Bu gelişme, genç futbolcunun yeteneklerinin uluslararası arenada tanınmasına yardımcı olurken, Galatasaray için de önemli bir transfer hamlesi olarak öne çıkıyor. İstanbul’a gelişinin ardından, futbolseverler ve kulüp yetkilileri, onun takım içindeki rolünü ve potansiyelini merakla bekliyor.

Galatasaray, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi amaçlarken, Can Armando’nun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği performanslar, futbol dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar, onun gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor.