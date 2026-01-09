Dünya İçin Lazım Projesi ile 70 Bin Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

Vodafone, "Dünya İçin Lazım" projesi aracılığıyla doğayı koruma eğitimleri vererek 40 bini aşkın kişiye ulaşmayı başardı. Şirketin açıklamasına göre, bu proje, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülmekte olup, kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazların geri dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Halihazırda, toplamda 4 ton e-atık toplanarak geri dönüşüm sürecine katkı sağlanmıştır.

Projenin Hedefleri ve Eğitim Programları

Devam eden projede, mayıs ayına kadar 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Türkiye genelinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerde, doğa koruma, e-atık, iklim değişikliği, ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konuları ele alınmaktadır. Bu eğitimlerin amacı, çocuklara sürdürülebilirlik bilinci kazandırmaktır.

Eğitmenler ve Ailelere Yönelik Eğitimler

Proje kapsamında eğitmenlere yönelik birçok eğitim programı da düzenlenmektedir. "Eğitmenlik Becerileri", "Etkili Sunum ve Oturum Tasarımı" gibi konular, eğitmenlerin yetkinliklerini artırmak amacıyla sunulmaktadır. Ayrıca, ebeveynler ve öğretmenler için gerçekleştirilen web seminerleri, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının evde ve okulda desteklenmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, "Dijital Araçlarla Sürdürülebilirlik Farkındalığı: Ebeveyn ve Öğretmenler İçin Rehber" ve "Evde Başlayan Dönüşüm: Ailece Sürdürülebilir Yaşam Kültürü" gibi seminerler düzenlenmiştir.

Vodafone'un Sürdürülebilirlik Vizyonu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, proje ile ilgili görüşlerini paylaşarak, şirketin amaç odaklı yaklaşımları çerçevesinde "Topluma Değer Katmak", "Gezegenimizi Korumak" ve "Güven İnşa Etmek" gibi küresel odak alanlarında çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Süel, e-atıkların dönüştürülmesi ile doğaya sıfır atık katkısında bulunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşması için sürdürülebilirlik eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

Böylece, "Dünya İçin Lazım" projesi, hem bireylerin hem de toplulukların doğa bilinci geliştirmesine katkı sağlamayı amaçlamakta, gelecekte bu bilincin yayılmasına olanak tanımaktadır.