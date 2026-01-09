A.B.İ. Dizisinde Behram Karakteri ile Diren Polatoğulları, Yeni Projesini Anlattı

atv ekranlarında izleyicilerle buluşmak için geri sayım devam ederken, OGM PICTURES imzalı 'A.B.İ.' dizisi, beğeni toplayacak bir hikaye ile geliyor. Bu projede Behram karakterine hayat verecek olan Diren Polatoğulları, yeni rolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Senaryonun Etkisi ve Yapım Şirketinin Rolü

Diren Polatoğulları, 'A.B.İ.' dizisindeki rolü kabul etmesinin sebeplerini detaylandırdı. Oyuncu, senaryonun güçlü üslubu ve karakterin derinliği konusunda heyecan duyduğunu belirtti. Polatoğulları, 'Bu rolü kabul ederken beni en çok etkileyen unsurlardan biri senaryo oldu. Senaryonun çok iyi bir üslubu ve kimliği vardı. Tabii ki yapım şirketimiz de önemli bir faktördü. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz ve aramızda güçlü bir iletişim var. Oyuncu kadrosu da oldukça iyi, hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım.' şeklinde konuştu.

Behram Karakteri ve İzleyiciye Sürprizler

Canlandırdığı Behram karakteri hakkında da bilgi veren Polatoğulları, bu karakterin derinlikli ve hisli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. 'Yaşayan ve derin bir karakter. Hisli ve altyapısı çok kuvvetli, o yüzden çok spoiler vermeyeyim.' dedi. İzleyicilerin merakını artıran Polatoğulları, dizinin sürprizlerle dolu olduğunu vurgulayarak, 'Çok sürpriz var. O yüzden salı günü ekranlarda görüşüyoruz demek istiyorum.' sözleriyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Güçlü Oyuncu Kadrosu ve İzleyici Beklentileri

'A.B.İ.' dizisinin oyuncu kadrosu, Türkiye’nin tanınmış isimlerini bir araya getiriyor. Dizi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimleri barındırıyor. Dizi, etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

İlk bölümü ile Salı akşamı atv'de yayınlanacak olan 'A.B.İ.', izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Dizinin 1. bölüm tanıtımı ve daha fazlası için izleyiciler, ilgili platformlardan içeriklere ulaşabilirler.