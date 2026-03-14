Apple, Çin'deki App Store Komisyon Oranlarını Neden Düşürdü?

Apple, teknoloji dünyasında önemli bir değişikliğe imza atarak Çin'deki App Store komisyon oranlarını düşürdüğünü duyurdu. Bu değişiklik, uygulama içi satın alımlarda (IAP) standart komisyon oranının yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesini kapsıyor. Ayrıca, küçük geliştiricilere yönelik programlarda da ciddi bir ücret indirimi gerçekleştirildi.

Yeni düzenleme, özellikle Çin ana karasında bulunan App Store mağazasında dağıtılan iOS ve iPadOS uygulamalarını etkiliyor. Apple, bu adımı atarken, küçük geliştiricilere yönelik App Store Small Business Program ve App Store Mini Apps Programı çerçevesinde komisyon oranını yüzde 15'ten yüzde 12'ye düşürdü. Bu oran, hem uygulama içi satın alımlarda hem de abonelik yenilemelerinde geçerli olacak.

Yeni Komisyon Oranları Ne Zaman Uygulanacak?

Apple, geliştiricilerin yeni komisyon oranlarından yararlanabilmesi için herhangi bir sözleşmeyi onaylamasını gerektirmiyor. Şirket, geçiş sürecini otomatik olarak uygulayarak geliştiricilerin yeni oranlardan doğrudan faydalanmasını planlıyor. Bu durum, geliştiricilerin iş süreçlerini daha verimli hale getirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Apple'ın bu geri adımında, düzenleyici baskının etkili olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl, Çin'deki bir devlet denetim kurumunun Apple'ın App Store üzerinden aldığı komisyon ücretlerini incelemeye aldığına dair haberler gündeme gelmişti. Bu durum, Apple'ın komisyon oranlarını gözden geçirmesine neden olmuş olabilir.

Çinli Geliştiriciler İçin Ne Anlama Geliyor?

Yeni düzenlemenin, özellikle Çinli geliştiriciler açısından önemli bir kilometre taşı olacağı öngörülüyor. Daha düşük komisyon oranları, geliştiricilerin uygulamalarını daha rekabetçi fiyatlarla sunmalarına olanak tanıyacak ve bu da kullanıcılar için daha cazip hale getirebilir. Bu durum, Çin pazarında daha fazla uygulama çeşitliliği ve yenilik getirebilir.

Apple'ın bu adımı, aynı zamanda şirketin Çin pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla attığı bir stratejik hamle olarak da değerlendirilebilir. Çin, mobil uygulama pazarının büyüklüğü açısından dünya genelinde önemli bir yere sahip. Bu nedenle, Apple'ın bu pazardaki rekabet gücünü artırmak için attığı adımlar dikkatle izleniyor.

Sonuç Olarak Ne Bekleniyor?

Apple'ın komisyon oranlarını düşürmesi, mobil uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Geliştiricilerin daha düşük maliyetlerle uygulama geliştirmesi, kullanıcıların ise daha uygun fiyatlarla uygulamalara erişim sağlaması, pazar dinamiklerini değiştirebilir. Bu durum, Apple'ın Çin pazarındaki rekabet gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Geliştiricilerin bu yeni düzenlemelerden nasıl faydalanacağı ve pazarın nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde merakla takip edilecektir.