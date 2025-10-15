Dolar
2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Belli Oldu: İşte Diyanet Takvimi

İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayı 18 Şubat 2026'da başlayacak. Ramazan Bayramı ise 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Arefe günü 19 Mart Perşembe’ye denk geliyor.

2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Belli Oldu: İşte Diyanet Takvimi
İbadet, sabır ve manevi huzurun sembolü olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı takvimini açıkladı. Milyonlarca Müslüman, bu özel ayda oruç ibadetini yerine getirmenin hazırlığını yaparken, bayram tarihleri de netleşti.

Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet takvimine göre Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. 30 günlük oruç süresi 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu süreçte milyonlarca Müslüman sahura kalkıp oruç tutarak manevi arınma yaşayacak.

2026 Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan ayının bitimiyle birlikte gelen Ramazan Bayramı ise şu tarihlerde kutlanacak:

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelirken, hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte 3 günlük bir bayram tatili oluşacak.

Vatandaşlar, Ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine göre yaşamlarını düzenleyecek. Camilerde teravih namazlarıyla manevi atmosfer en üst seviyeye ulaşacak.

Yorumlar
