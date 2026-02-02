Dolar
Armağan Çağlayan Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu

Televizyon ve dijital medya dünyasında tanınan Armağan Çağlayan, uzun yıllar boyunca izleyici karşısında yer almış, Türkiye'nin en üretken ve dikkat çekici isimlerinden biri haline gelmiştir. Medya kariyeri boyunca birçok farklı projede görev alan Çağlayan, hem ekran önünde hem de arkasında önemli başarılara imza atmıştır. Peki, Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar.

Armağan Çağlayan'ın Hayatı ve Eğitimi

Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İstanbul'da başlamış, ardından hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim almıştır. Bir süre avukatlık yapmasına rağmen, kamuoyunun tanıdığı alan medya olmuştur. Televizyon dünyasında kazandığı popülarite, onu bir yapımcı ve sunucu olarak öne çıkarmıştır.

Medya Kariyeri ve Önemli Projeleri

Çağlayan'ın medya kariyeri, Medyapım çatısı altında editörlük ve yöneticilik yapmasıyla başlamıştır. Bülent Ersoy Show, Hülya Avşar Show ve Şahane Pazar gibi dönemin en çok izlenen programlarında görev almıştır. 2003 yılında Popstar yarışmasında jüri üyesi olarak ekran önüne çıkması, onun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştır. Kariyeri boyunca Hürriyet, Esquire ve Radikal gibi önemli yayınlarda köşe yazarlığı yapmış, çeşitli söyleşiler gerçekleştirmiştir.

Armağan Çağlayan, D Productions ve Ar&Ya Yapım gibi yapım şirketlerinde de içerik üreticisi olarak görev almıştır. 2020 yılında YouTube platformuna geçiş yaparak "196Sekiz" adlı kanalını kurmuş ve dijital medya alanında da etkili bir varlık göstermeye başlamıştır. YouTube içerikleri, samimi röportajlar ve ilgi çekici formatları ile kısa sürede izleyici kitlesi oluşturmuştur.

Sağlık Süreci ve Yeniden Ekranlarda

Armağan Çağlayan'ın kariyeri yalnızca televizyon projeleri ile sınırlı kalmamış; Dilimin Ucunda, Kadınlar ve Erkekler, Armağan Çağlayan’la Bu Hafta gibi farklı formatlarda da projeler üretmiştir. 2018 yılında Popstar 2018 yarışmasında yeniden jüri koltuğuna oturmuş, 2020 sonrası YouTube'daki içerikleri ile dikkat çekmiştir. Ancak, Kasım 2022'de akciğer kanseri olduğunu açıklaması, kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu süreçte sağlık durumunu şeffaf bir şekilde takipçileriyle paylaşan Çağlayan, tedavi sürecinin ardından ekranlara geri dönmüştür.

2024 yılından itibaren Ekol TV'de yayınlanan “Hepsi Bu Hafta Oldu” adlı programıyla izleyicileriyle yeniden buluşmaya başlamıştır. Armağan Çağlayan, hem geleneksel medya hem de dijital platformlarda üretmeye devam ederek, televizyonculuktaki deneyimi ve kişisel tarzı ile farklı kuşakların dikkatini çekmeyi sürdürmektedir. 8 Nisan 1966 doğumlu olan Armağan Çağlayan, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır ve aslen İstanbullu olarak bilinse de, çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmını Kocaeli’nin Hereke ilçesinde geçirmiştir.

