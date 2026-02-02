Çorum'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Çorum'da altı gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cesedi, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu. Olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü ve endişeye neden oldu. Kaya'nın öldürülmesi ve cesedinin dere yatağına atılması iddiaları üzerine, komşusu A.F.K. gözaltına alındı.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Kaya, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, durumu ciddiyetle ele alarak hemen araştırmalara başladı.

Yapılan incelemelerde, Kaya'nın en son Çatak bölgesinde, komşusu A.F.K.'ya ait bir aracın içinde görüldüğü tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda, arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Cansız Bedeni Bulundu

Arama çalışmaları sırasında, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler ve güvenlik güçlerinden oluşan 12 araç ve 45 personel, dron ve iz takip köpekleriyle birlikte kapsamlı bir araştırma yürüttü. Altıncı günün sonunda, Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki bir dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu. Ancak, cesedin kafa kısmının henüz bulunamadığı bildirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Kaya'nın ölümüne ilişkin olarak, komşusu A.F.K.'nın olaya karıştığı iddiaları üzerine gözaltına alındığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yerel halk arasında tedirginlik ve korku hâkim. Olayın nasıl geliştiği ve cinayetin arka planı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.