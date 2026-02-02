Yeşim Salkım, Gülben Ergen Hakkında Eski Açıklamalarını Yeniden Yorumladı

Yeşim Salkım, 2017 yılında Gülben Ergen hakkında yaptığı sert açıklamaların yeniden gündeme gelmesi üzerine sosyal medya üzerinden güçlü bir tepki gösterdi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan eski röportajında “Ben kimsenin metresi olmadım” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çeken Salkım, geçmişteki tartışmaların yeniden alevlenmesine karşı çıkıyor.

Geçmişin Gölgesinde Yeniden Buluşma

Son yıllarda aralarındaki gerginlikle bilinen Yeşim Salkım ve Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek’in cenazesinde bir araya gelerek uzun bir aradan sonra aynı karede görüntülendi. Ancak bu karşılaşma, ikili arasındaki ilişkideki gerginliği azaltmak yerine, Salkım’ın geçmişteki sert açıklamalarını yeniden hatırlattı.

Eski Sözler Yeniden Gündemde

Yeşim Salkım’ın 2017 yılında verdiği bir röportajda Gülben Ergen hakkında sarf ettiği sözler, sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı. Salkım, o dönemdeki açıklamalarında Ergen ile arasında geçen olaylara atıfta bulunarak, “Ben çok veto yemiş bir kadınım. Kimsenin metresi olmadım, otel odalarında yakalanmadım. Kimseyi arkamdan ağlatmadım” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Özellikle “Medya katilini neden koruyorsunuz?” ifadesi, o dönemde büyük ses getirmişti.

Yeşim Salkım'dan Sert Tepki

Eski görüntülerin sosyal medyada yeniden paylaşılması, Yeşim Salkım’ı oldukça rahatsız etti. Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçmişteki olayların yeniden gündeme getirilmesine karşı çıkarak, “Eski bir videoyu tekrar dolaşıma sokup olayları çarpıtmayın” dedi. Salkım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adı üstünde, geçmiş geçmişte kaldı. Böyle bir günde edebinizi takının, insanların canını sıkmayın. Alacağınız etkileşime de bakın! Gülben konusu benim için kapanmıştır. On yıl öncesine ait videolarla gündem yaratmaya çalışmayın, haddiniz bilin.”

Bu açıklamaların ardından Yeşim Salkım, geçmişte yaşananların artık geride kaldığını ve yeni bir tartışma başlatılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gerçeği saptıran yorumlardan ve saçma sapan eleştirilerden bıktım. Geçmişte aklınız neredeydi?” ifadelerini kullandı. Salkım, bu sözleriyle hem geçmişe olan duruşunu net bir şekilde ortaya koydu hem de Gülben Ergen ile ilgili konuların artık kapanması gerektiğini belirtti.