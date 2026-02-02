Dolar
43,4730 %-0.04
Euro
51,2994 %-0.6
Gram Altın
6.479,28 % -4,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Yeşim Salkım, Gülben Ergen Hakkında Eski Açıklamalarını Yeniden Yorumladı

Yeşim Salkım, Gülben Ergen Hakkında Eski Açıklamalarını Yeniden Yorumladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yeşim Salkım, Gülben Ergen Hakkında Eski Açıklamalarını Yeniden Yorumladı
Okunma Süresi: 2 dk

Yeşim Salkım, 2017 yılında Gülben Ergen hakkında yaptığı sert açıklamaların yeniden gündeme gelmesi üzerine sosyal medya üzerinden güçlü bir tepki gösterdi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan eski röportajında “Ben kimsenin metresi olmadım” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çeken Salkım, geçmişteki tartışmaların yeniden alevlenmesine karşı çıkıyor.

Geçmişin Gölgesinde Yeniden Buluşma

Son yıllarda aralarındaki gerginlikle bilinen Yeşim Salkım ve Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek’in cenazesinde bir araya gelerek uzun bir aradan sonra aynı karede görüntülendi. Ancak bu karşılaşma, ikili arasındaki ilişkideki gerginliği azaltmak yerine, Salkım’ın geçmişteki sert açıklamalarını yeniden hatırlattı.

Eski Sözler Yeniden Gündemde

Yeşim Salkım’ın 2017 yılında verdiği bir röportajda Gülben Ergen hakkında sarf ettiği sözler, sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı. Salkım, o dönemdeki açıklamalarında Ergen ile arasında geçen olaylara atıfta bulunarak, “Ben çok veto yemiş bir kadınım. Kimsenin metresi olmadım, otel odalarında yakalanmadım. Kimseyi arkamdan ağlatmadım” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Özellikle “Medya katilini neden koruyorsunuz?” ifadesi, o dönemde büyük ses getirmişti.

Yeşim Salkım'dan Sert Tepki

Eski görüntülerin sosyal medyada yeniden paylaşılması, Yeşim Salkım’ı oldukça rahatsız etti. Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçmişteki olayların yeniden gündeme getirilmesine karşı çıkarak, “Eski bir videoyu tekrar dolaşıma sokup olayları çarpıtmayın” dedi. Salkım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adı üstünde, geçmiş geçmişte kaldı. Böyle bir günde edebinizi takının, insanların canını sıkmayın. Alacağınız etkileşime de bakın! Gülben konusu benim için kapanmıştır. On yıl öncesine ait videolarla gündem yaratmaya çalışmayın, haddiniz bilin.”

Bu açıklamaların ardından Yeşim Salkım, geçmişte yaşananların artık geride kaldığını ve yeni bir tartışma başlatılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gerçeği saptıran yorumlardan ve saçma sapan eleştirilerden bıktım. Geçmişte aklınız neredeydi?” ifadelerini kullandı. Salkım, bu sözleriyle hem geçmişe olan duruşunu net bir şekilde ortaya koydu hem de Gülben Ergen ile ilgili konuların artık kapanması gerektiğini belirtti.

Elon Musk İmparatorluğunu Birleştiriyor: SpaceX ve xAI Masada
Elon Musk İmparatorluğunu Birleştiriyor: SpaceX ve xAI Masada
#Teknoloji / 02 Şubat 2026
Barcelona - Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Barcelona - Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
#Spor / 02 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Bella Hadid'in Eski Sevgilisi Adan Banuelos Alkollü Olarak Gözaltına Alındı
Bella Hadid'in Eski Sevgilisi Adan Banuelos Alkollü Olarak Gözaltına Alındı
Magazin
Mika Raun Can'dan Uyuşturucu İtirafı: Gözaltına Alındı
Mika Raun Can'dan Uyuşturucu İtirafı: Gözaltına Alındı
ABD İmalat PMI Endeksi Ocakta 52,6 ile Genişledi
ABD İmalat PMI Endeksi Ocakta 52,6 ile Genişledi
Çorum'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Çorum'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Şef Ömür Akkor: Anadolu Mutfağının Yükselen Yıldızı
Şef Ömür Akkor: Anadolu Mutfağının Yükselen Yıldızı
Armağan Çağlayan Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu
Armağan Çağlayan Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu
2026 Asgari Ücret Desteği Miktarı ve Yararlanma Koşulları Belirlendi
2026 Asgari Ücret Desteği Miktarı ve Yararlanma Koşulları Belirlendi
MG HS Hybrid+ Türkiye'de Satışa Sunuldu
MG HS Hybrid+ Türkiye'de Satışa Sunuldu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft