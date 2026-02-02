Elon Musk İmparatorluğunu Birleştiriyor: SpaceX ve xAI Masada

Dünyanın en büyük halka açık olmayan iki şirketinin birleşme görüşmeleri, Elon Musk'ın uzay vizyonunu desteklemek amacıyla önemli bir adım atıyor. Roket üretiminde lider konumda olan SpaceX ile yapay zeka alanında faaliyet gösteren xAI arasındaki müzakerelerde kaydedilen ilerleme, teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırıyor.

Birleşme Görüşmeleri ve İlerleme

SpaceX ile xAI arasında devam eden birleşme görüşmeleri, Bloomberg News'un kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yatırımcıların dikkatini çekti. İki şirketin, potansiyel bir anlaşmanın detaylarını belirlemek için bazı yatırımcılarını bilgilendirdiği bildiriliyor. Müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, sürecin belirsizlikler içerdiği ve görüşmelerin uzayabileceği veya kesilebileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak SpaceX ve xAI temsilcilerinden henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.

SpaceX ve Tesla Birleşmesi Olasılığı

SpaceX'in yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir değerleme ile halka arz planları arasında Tesla ile olası bir birleşme fikri de gündeme geldi. Bloomberg News'a göre, bu durum, Musk’ın genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Reuters ise daha önce, xAI hisselerinin SpaceX hisseleri ile takas edileceğini öne sürmüştü.

Dünyanın En Büyük İki Şirketi Bir Araya Geliyor

Eğer bu birleşme gerçekleşirse, SpaceX ve xAI, dünyanın en büyük halka açık olmayan şirketlerinden ikisini bir araya getirecek. xAI, Eylül ayında 200 milyar dolarlık bir değerleme ile fon toplarken, SpaceX'in Aralık ayında 800 milyar dolarlık değerleme ile hisse satışı yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu birleşme, teknoloji sektöründe önemli bir değişim yaratabilir.

Uzaya Veri Merkezleri Yerleştirme Vizyonu

Birleşmenin, Musk'ın uzaya veri merkezleri yerleştirme vizyonunu gerçekleştirme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. SpaceX'in, hızla nakit tüketen bir startup olan xAI ile bir araya gelerek, yapay zeka için karmaşık hesaplamaların yapılabileceği uzayda veri merkezleri kurma hedefini destekleyecek bir yapı oluşturması bekleniyor. Cuma günü yapılan bir başvuruya göre, SpaceX, dünya yörüngesine bir milyona kadar uydu fırlatmak için gerekli izinleri talep etmiş durumda.