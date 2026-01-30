Dolar
Teknoloji Samsung, Dördüncü Çeyrekte Kârını Üç Kat Artırdı

Samsung, Dördüncü Çeyrekte Kârını Üç Kat Artırdı

Yayınlanma
14
Samsung, Dördüncü Çeyrekte Kârını Üç Kat Artırdı
Okunma Süresi: 2 dk

Samsung Electronics, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak, yapay zeka çiplerine olan yüksek talep ve bellek fiyatlarındaki artış sayesinde kârını üç katına çıkardığını bildirdi. Bu olağanüstü performans, şirketin analist beklentilerini aşarak sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Yapay Zeka Talebinin Etkisi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yapay zeka sunucularına yönelik artan talebin etkisiyle rekor düzeyde kâr açıkladı. Şirket, bellek çipi kıtlığının fiyatları yukarı çekmesi sayesinde, analist tahminlerini geride bırakarak tarihin en yüksek finansal sonuçlarını elde etti. Üç aylık gelir, bir önceki yıla göre yüzde 24 artış göstererek 93,8 trilyon won seviyesine ulaştı.

Faaliyet Kârında Önemli Artış

Samsung'un faaliyet kârı, yıllık bazda yüzde 200'ün üzerinde bir artışla 20,1 trilyon won olarak gerçekleşti. Özellikle Nvidia gibi teknoloji firmalarının ihtiyacı olan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) ürünlerine yönelik talebin artması, arzı aşarak genel piyasa fiyatlarını yükseltti. Bu durum, Samsung'un bellek iş kolunda tüm zamanların en yüksek gelirine ulaşmasını sağladı.

Mobil Departmandaki Rekabet ve Gelecek Hedefleri

Şirketin mobil departmanı, yoğun rekabet nedeniyle kârında bir düşüş yaşamış olsa da, Samsung yönetimi bu durumu Galaxy S26 serisi ve yeni yapay zeka özellikleri ile tersine çevirmeyi planlıyor. Yapay zeka ve sunucu taleplerinin, 2026 yılının ilk çeyreğinde de artarak devam edeceği öngörülüyor. Bu öngörüler, şirketin stratejik planlamalarında önemli bir yer tutuyor ve ilerleyen dönemlerdeki büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

