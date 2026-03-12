Dolar
Duran Doğan Basım ve Ambalaj, Organizasyon Yapısını Nasıl Güncelliyor?

Duran Doğan Basım ve Ambalaj, Organizasyon Yapısını Nasıl Güncelliyor?

Duran Doğan Basım ve Ambalaj, organizasyon yapısını güncelleyerek daha çevik ve verimli hale gelmeyi hedefliyor.

14
Duran Doğan Basım ve Ambalaj, Organizasyon Yapısını Nasıl Güncelliyor?
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş., 9 Mart 2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, organizasyon yapısında önemli bir güncelleme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirket, bu adım ile küresel piyasa koşullarına ve sürdürülebilir kârlılık hedeflerine uyum sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamalara göre, rekabetçi piyasa şartları ve küresel fiyatlama dinamikleri göz önünde bulundurularak maliyet yapısının optimize edilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda, Duran Doğan Basım ve Ambalaj, daha yalın ve çevik bir organizasyon yapısına kavuşarak, katma değeri yüksek ürün segmentlerine odaklanmayı planlıyor.

Hangi Birimlerde Kadro Düzenlemesi Yapılacak?

Şirket, organizasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda bazı birimlerde kadro düzenlemesine gitme kararı aldı. Bu süreçte, iş ilişkisi sonlandırılacak olan çalışanların tüm yasal haklarının eksiksiz ve zamanında ödeneceği vurgulandı. Duran Doğan Basım ve Ambalaj, çalışanlarının haklarını gözeterek bu süreci titizlikle yürütmeyi taahhüt ediyor.

Fesih süreçlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve ilgili birimlerin yetkilendirilmesiyle gerçekleştirileceği ifade edildi. Şirket, bu geçiş sürecinin dikkatli bir şekilde yönetileceğini ve çalışanların haklarının korunacağını belirtti.

Stratejik Öncelikler ve Gelecek Hedefleri Neler?

Duran Doğan Basım ve Ambalaj, stratejik öncelikleri doğrultusunda, organizasyon yapısını daha verimli hale getirerek piyasa koşullarına daha hızlı yanıt verebilmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, şirketin odaklandığı katma değeri yüksek ürün segmentleri, rekabet avantajı sağlamada önemli bir rol oynayacak.

Şirketin bu güncellemeleri, sektördeki değişimlere uyum sağlamak ve sürdürülebilir kârlılık hedeflerine ulaşmak açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Duran Doğan Basım ve Ambalaj, bu süreçte elde edeceği deneyimlerle gelecekteki büyüme stratejilerini daha sağlam temellere oturtmayı planlıyor.

#Kap
