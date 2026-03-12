Ali Sukas kimdir ve neden tutuklu olduğu hakkında detaylı bilgiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan biri olan Ali Sukas, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu bağlamda, Ali Sukas’ın kimliği ve tutukluluk durumu merak konusu olmuştur.

Ali Sukas kimdir?

Ali Sukas, 1996 yılında Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı İncesu köyünde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına doğduğu köyde ilkokulu tamamlayarak başlayan Sukas, 1984 yılında Üsküdar Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Orman Mühendisi olarak lisans derecesini almıştır. Eğitimine devam eden Sukas, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Orman Koruma ve Orman Entomolojisi alanında yüksek lisans çalışmaları yapmıştır.

İş hayatına 1988-1991 yılları arasında özel sektörde başlayan Ali Sukas, eğitim, çevre ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu başkan ve yönetici olarak görev almıştır. 2019 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Neden tutuklu?

Ali Sukas,