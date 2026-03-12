Arda Güler ve Haaland'ın Kornerdeki Eşleşmesi Neden Gündem Oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid, Manchester City'i 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Bu karşılaşma, özellikle Arda Güler ile Erling Haaland'ın kornerdeki eşleşmesi ile dikkat çekti. İki oyuncu arasındaki boy farkı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Real Madrid, bu mücadelede sahasında etkili bir performans sergileyerek, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta rakibini net bir skorla geçmeyi başardı. Bu sonuç, İspanyol ekibinin çeyrek final yolunda önemli bir adım atmasını sağladı. Maçın rövanşı ise gelecek hafta İngiltere'de oynanacak.

Arda Güler ve Haaland'ın Eşleşmesi Neden Öne Çıktı?

Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri, Arda Güler ile Erling Haaland'ın korner sırasında eşleştiği pozisyon oldu. Arda Güler, Real Madrid formasıyla maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. Korner sırasında yaşanan bu an, iki oyuncu arasındaki fiziksel farkın gözler önüne serilmesi açısından dikkat çekiciydi.

Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Kullanıcılar, Arda Güler'in genç yaşına rağmen büyük bir mücadele sergilediğini vurgularken, Haaland'ın fiziksel üstünlüğü de gözler önüne serildi. Bu durum, futbolseverler arasında geniş bir tartışma konusu haline geldi.

Maç Sonrası Gelişmeler ve İlişkiler

Karşılaşmanın ardından Arda Güler ve Erling Haaland arasında samimi anlar yaşandı. İki futbolcunun maç sonunda birbirine sarıldığı anlar, ekranlara yansıdı ve bu durum, spor dünyasında dostluk mesajı olarak değerlendirildi. Ayrıca, daha önceki sezon lig aşamasında oynanan bir karşılaşmada da Arda Güler'in Haaland'ı marke etmeye çalıştığı pozisyon sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu tür anlar, futbolun sadece bir rekabet değil, aynı zamanda dostluk ve spor ruhunu da barındırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Arda Güler'in genç yaşına rağmen büyük bir performans sergilemesi, gelecekteki kariyeri için umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.