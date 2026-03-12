Yeraltı dizisinde çiğdem karakterini canlandıran seray özkan kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri olan Seray Özkan, özellikle Yeraltı dizisindeki Çiğdem karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, Seray Özkan kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir? Kariyer yolculuğu nasıl şekillendi? Bu soruların yanıtları, oyuncunun hayatına dair merak edilen detayları içeriyor.

Seray Özkan kimdir ve nereli?

Seray Özkan, 6 Ağustos 1993 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşına rağmen, televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Özkan, kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atarak başlamıştır. İstanbul'a taşınarak burada çeşitli projelerde yer alan oyuncu, kısa sürede popülaritesini artırmayı başarmıştır.

Özkan'ın ailesinin de sanatla iç içe olduğu bilinmektedir. Bir kardeşi sanat dünyasında yer almakta ve bu durum, Seray Özkan'ın modellik kariyerine de destek olmuştur. Ailesinin sanata olan ilgisi, onun kariyerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Seray Özkan'ın özel hayatı hakkında neler biliniyor?

Seray Özkan’ın özel yaşamı, hayranları ve magazin takipçileri tarafından sıkça sorgulanan bir konudur. Özellikle rol aldığı dizilerdeki partnerleriyle olan ilişkileri, izleyiciler tarafından merakla takip edilmektedir. Yeraltı dizisinde canlandırdığı Çiğdem karakterinin Paşa ile yaşadığı olaylı ilişki, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır.

Oyuncunun özel hayatına dair net bilgiler bulunmamakla birlikte, şu an için bir sevgilisi olduğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Evlilik durumu hakkında da kamuoyuna yansıyan bir gelişme bulunmamaktadır. Seray Özkan, özel yaşamını gizli tutmaya özen gösterirken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmektedir.

Seray Özkan’ın kariyerinde hangi projeler yer alıyor?

Seray Özkan, televizyon dünyasında kısa sürede tanınan bir isim olmayı başarmıştır. Yer aldığı projelerdeki performansları ve yaşadığı tartışmalı olaylarla gündemde kalmayı sürdürmektedir. Kariyerinde önemli yer tutan yapımlar arasında Zalim İstanbul, Afili Aşk, Yabani ve Sakıncalı gibi diziler bulunmaktadır.

Özellikle Yeraltı dizisinde Çiğdem karakterine hayat veren Özkan, bu rolü ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Dizideki Paşa karakteriyle olan sahneleri, izleyiciler arasında büyük tartışmalara yol açmakta ve sosyal medya platformlarında sıkça gündem olmaktadır. Seray Özkan, kariyerine hızla devam ederken, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.