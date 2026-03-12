Mevzuatta Dev Temizlik: 19 Yönetmelik Resmi Gazete ile Yürürlükten Kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 19 yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını sağladı. Bu düzenlemelerin büyük bir kısmı, mülga Başbakanlık döneminden kalma ve işlevini yitirmiş olan mevzuatlardan oluşuyor. Hükümet, bu tasfiye işlemiyle birlikte mevzuattaki karmaşayı azaltmayı ve daha düzenli bir hukuki çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemelerin çoğu, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte kapatılan Başbakanlık teşkilatına ait. Bu bağlamda, Başbakanlık uzmanlığı, teftiş kurulu, disiplin amirleri ve yurt dışına personel gönderilmesine dair yönetmelikler artık geçerliliğini yitirmiş durumda.

Başbakanlık Dönemi Kalıntıları Nasıl Temizleniyor?

Başbakanlık dönemi kalıntılarının temizlenmesi, kamu yönetiminde modernleşme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kapatılan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu’na dair eski düzenlemeler de bu kapsamda mevzuattan çıkarıldı. Böylelikle, bu kurumların eski mevzuat yükünden kurtulması amaçlanıyor.

Yatırım ajansı ve kalkınma bankasıyla ilgili düzenlemeler de tasfiye sürecine dahil edildi. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın insan kaynakları, muhasebe, satın alma ve disiplin süreçlerine dair tüm operasyonel yönetmelikler iptal edildi. Bu durum, kamu kurumlarının daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kritik Yönetmelikler Hangi Kurumları Kapsıyor?

Yürürlükten kaldırılan kritik yönetmelikler arasında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliği ve Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları da bulunuyor. Ayrıca, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Uzmanlığı Yönetmelikleri ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Çalışma Esasları da iptal edilen diğer düzenlemeler arasında yer alıyor.

Yetkililer, bu kararların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası kurumsal yapısı değişen veya yetkileri farklı birimlere devredilen kurumların eski mevzuat yükünden kurtulması amacıyla alındığını ifade etti. Bu adımın, dijital mevzuat sistemindeki güncelliği artırması ve bürokratik sadeleşmeyi sağlaması bekleniyor.

Mevzuatın Güncellenmesi Ne Anlama Geliyor?

Mevzuatın güncellenmesi, kamu yönetiminde daha etkin ve verimli bir işleyişin sağlanmasına katkıda bulunacak. Bu değişiklikler, aynı zamanda kamu kurumlarının daha hızlı ve etkili karar alma süreçlerini destekleyecek. Böylelikle, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi de kolaylaşacak.

Sonuç olarak, yürürlükten kaldırılan bu yönetmelikler, Türkiye’nin kamu yönetiminde modernleşme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür adımlar, gelecekte daha düzenli ve işlevsel bir mevzuat yapısının oluşmasına katkı sağlayacaktır.