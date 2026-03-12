Google'ın Yapay Zeka Destekli Arama Sistemi Türkiye'de Kullanıma Sunuldu: Gazetecilik Sektöründe Ne Gibi Değişiklikler Olacak?

Google, yapay zeka destekli arama sistemini Türkiye'de kullanıma sundu. Bu yeni uygulama, kullanıcıların arama sonuçlarında daha hızlı ve özet bilgiye ulaşmasını sağlarken, gazetecilik sektöründe de önemli tartışmalara yol açıyor.

Yeni özellikler arasında yer alan “AI Modu” ve “AI Bakışı”, arama sonuçlarında kullanıcıya doğrudan özet yanıtlar sunarak, geleneksel arama deneyimini değiştirmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, aradıkları bilgileri uzun bağlantı listeleri yerine yapay zeka tarafından oluşturulan kısa özetlerle görebiliyorlar.

Yapay Zeka Destekli Arama Nasıl Çalışıyor?

Google’ın yeni arama sistemi, kullanıcıların bir soru sorduğunda, arama sonuçlarının üst kısmında yapay zeka tarafından hazırlanmış bir özet sunuyor. Bu özetin altında ilgili kaynaklara bağlantılar yer alıyor. Bu yöntem, kullanıcıların farklı internet sitelerine gitmeden temel bilgiye ulaşabilmesini amaçlıyor.

Ancak bu değişim, dijital yayıncılık ekosistemi açısından bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka özetlerinin yaygınlaşması, kullanıcıların doğrudan arama sayfasında bilgiye ulaşmasına olanak tanırken, haber sitelerine olan tıklama oranını azaltabilir.

Dijital Yayıncılıkta Trafik Kaybı Endişesi Neden Artıyor?

Uzmanlar, yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin, kullanıcıların “tıklama” davranışını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Araştırmalar, yapay zeka özetlerinin bulunduğu arama sonuçlarında bağlantılara yapılan tıklamaların ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor. Bu durum, özellikle reklam gelirine dayalı çalışan haber siteleri için önemli bir risk oluşturuyor.

AI tabanlı arama özelliklerinin devreye girmesiyle birlikte, bazı analizler, haber sitelerine giden organik trafiğin önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı, aradıkları bilgiyi doğrudan arama sayfasında bulduğundan, web sitelerine yönelme oranı düşebiliyor.

Yayıncılar ve Düzenleyiciler Arasındaki Tartışmalar Neler?

Yapay zeka destekli arama teknolojileri, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da tartışma konusu haline gelmiş durumda. Bazı yayıncı kuruluşlar, Google’ın yapay zeka özetlerinin haber içeriklerini kullanarak trafik ve gelirleri azaltabileceğini savunuyor. Bu durum, dijital gazeteciliğin ekonomik sürdürülebilirliği açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

Türkiye’deki yapay zeka destekli arama sistemlerinin yaygınlaşması, internet üzerinde bilgiye erişim biçimini değiştirirken, gazeteciliğin dijital gelir modelleri üzerinde de etkili olabilecek bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Bu süreç, sektördeki tüm paydaşlar için yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirebilir.