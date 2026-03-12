Dolar
Haberin Gündemi Gündem Ara tatil ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?

Ara tatil ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri ve Ramazan Bayramı'nın durumu hakkında detaylı bilgiler.

Yayınlanma
14
Ara tatil ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?
Eğitim takviminde yılın en çok beklenen dönemi kapıya dayandı. Milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlere odaklanmış durumda. 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatil, öğrencilerin yoğun ders temposunun ardından nefes almasına olanak tanıyacak.

2026 yılının bahar aylarıyla birlikte hem okul sıralarına kısa bir mola verilecek hem de dini bayram heyecanı yaşanacak. Bu yıl ara tatil ve Ramazan Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu yıl ara tatil ne zaman başlayacak ve hangi tarihleri kapsayacak?

Ara tatil tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirdi. Bu tatilin ardından yarıyıl tatili ise 19 Ocak Pazartesi günü başlayarak 30 Ocak Cuma günü sona erdi. İkinci dönemin 2 Şubat'ta başlamasıyla birlikte, ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek. Bu dönemde, öğrencilerin dinlenme ve yeniden enerji toplama fırsatı bulması hedefleniyor.

Ramazan Bayramı tarihleri ara tatil ile çakışıyor mu?

2026 yılında Ramazan Bayramı tarihleri, ara tatil dönemine denk geliyor. Bayram, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Bu durum, öğrencilerin tatil süresini uzatacak bir etken olarak öne çıkıyor.

Hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olunacak. Bu süre, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de bayram coşkusunu yaşaması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamış olup, 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreç içerisinde öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal gelişimleri için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecek.

Öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yer tutan tatil dönemleri, dinlenme ve yenilenme açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, belirlenen tarihler büyük bir dikkatle takip edilmektedir.

