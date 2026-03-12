Tbmm'de kapalı oturumda ele alınan abd-İsrail-İran savaşı ve mühürlenen tutanaklar

Dolar
TBMM'de gerçekleştirilen kapalı oturumda ABD-İsrail-İran savaşı masaya yatırıldı ve tutanaklar 10 yıl süreyle mühürlendi.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen kapalı oturumda, ABD-İsrail-İran savaşı detaylı bir şekilde ele alındı. Bu önemli oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bilgi vererek, konunun Türkiye üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Oturumun başında, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, 10 Mart'ta gündeme gelen savaşın Türkiye'ye etkileri hakkında bilgi paylaşımında bulunulacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından, kapalı oturumun yapılabilmesi için genel kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazetecilerin dışarıya çıkarılması talimatı verildi.

Kapalı oturumda neler konuşuldu?

Kapalı oturumda, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumu ve ABD-İsrail-İran savaşının olası sonuçları üzerinde duruldu. Dışişleri Bakanı Fidan, milletvekillerine, Türkiye'nin bu süreçte alacağı pozisyon ve stratejik hamleler hakkında bilgi sundu. Milli Savunma Bakanı Güler ise askeri açıdan alınacak önlemler ve hazırlıklar hakkında detaylar paylaştı.

Oturum, yaklaşık 10 dakika sürdü ve bu süre zarfında önemli bilgiler paylaşıldı. Ancak, bu bilgiler, tutanakların mühürlenmesiyle birlikte gizli kalacak. Mühürlenen tutanakların, 10 yıl boyunca saklanacağı ve kamuoyuna açıklanmayacağı belirtildi.

Tutanakların mühürlenmesi ve güvenlik önlemleri

Kapalı oturum sürecinde, Meclis'teki basın bürolarının boşaltılması ve kapıların kilitlenmesi gibi güvenlik önlemleri alındı. Bu durum, oturumun gizliliğini koruma amacı taşıdığı ifade edildi. Tutanakların mühürlenmesi, TBMM'nin önemli bir karar alma mekanizması olarak dikkat çekti.

Oturumun ardından, TBMM Genel Kurulu, gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti. Bu durum, meclis çalışmalarının devam ettiğini ve diğer önemli meselelerin de ele alınacağını gösteriyor.

