NATO'nun Balistik Füze Savunma Sistemi Nasıl Çalışıyor ve Ülkeler Nasıl Katkı Sağlıyor?

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun balistik füze savunma sisteminin işleyişi ve müttefik ülkelerin bu sisteme sağladığı katkılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu sistemin, uluslararası güvenlik ortamında artan balistik füze tehdidine karşı oluşturulan kapsamlı bir savunma mimarisi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, NATO’nun Avrupa’daki nüfus, toprak ve askeri unsurları koruma amacıyla geliştirdiği balistik füze savunma sisteminin tamamen savunma odaklı olduğu belirtildi. Bu bağlamda, sistemin entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçası olduğu ifade edildi.

NATO'nun Balistik Füze Savunma Sistemi Hangi Unsurlardan Oluşuyor?

Bakanlık tarafından sağlanan bilgilere göre, NATO’nun balistik füze savunma sistemi üç ana unsurdan meydana gelmektedir. Bu unsurlar; sensörler, komuta-kontrol sistemi ve önleyici unsurlardır. Sensörler, balistik füzelerin fırlatılmasını erken aşamada tespit ederken, komuta-kontrol sistemi elde edilen verileri analiz ederek hangi savunma unsurunun devreye gireceğine karar vermektedir.

Önleyici sistemler ise hedef haline gelen füzelerin uçuş sırasında etkisiz hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu çok katmanlı yapı, tehdidin erken tespiti, izlenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesi aşamalarını içermektedir.

NATO'nun Füze Savunma Kapasitesi Ne Zaman Geliştirilmeye Başladı?

NATO’nun balistik füze savunma kapasitesi, 2010 yılından bu yana aşamalı bir şekilde geliştirilmektedir. 2010’daki Lizbon Zirvesi’nde sistemin genişletilmesine yönelik karar alınmış, 2016 Varşova Zirvesi’nde ise ilk harekât kabiliyeti ilan edilmiştir. 2024 Washington Zirvesi’nde ise sistemin daha da geliştirilerek artırılmış harekât kabiliyeti seviyesine ulaştığı duyurulmuştur.

Bu süreç, NATO’nun güvenlik stratejisinin bir parçası olarak, değişen tehdit ortamına yanıt verebilmek amacıyla sürekli olarak güncellenmektedir.

Türkiye'nin NATO Balistik Füze Savunma Sistemine Katkısı Nedir?

NATO’nun balistik füze savunma sistemi, çok uluslu bir yapı olarak müttefik ülkelerin katkılarıyla yürütülmektedir. Almanya, Ramstein Hava Üssü’nde komuta merkezine ev sahipliği yaparken, ABD Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşımı çerçevesinde çeşitli sistemler sağlamaktadır. Türkiye ise Malatya’nın Kürecik ilçesinde konuşlu erken uyarı radarı ile bu sisteme önemli bir katkı sunmaktadır.

Romanya ve Polonya’daki Aegis Ashore tesisleri ile İspanya’daki Rota deniz üssü de NATO’nun balistik füze savunma sisteminin kritik unsurları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, bazı NATO ülkeleri Patriot ve SAMP/T gibi hava ve füze savunma sistemleri, radarlar ve savaş gemileri ile savunma mimarisine destek vermektedir.

NATO’nun balistik füze savunma mimarisinin, değişen tehdit ortamına göre sürekli olarak geliştirilmeye devam ettiği vurgulanmaktadır.