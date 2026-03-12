AB'nin 2040 iklim hedefi: İklim liderliği zayıflıyor mu?

Avrupa Birliği'nin (AB) 2040 yılına yönelik belirlediği iklim hedefleri, uzmanlar tarafından eleştiriliyor. 2036 yılında yürürlüğe girecek olan geçici iklim hedeflerinin, mevcut iklim liderliğini zayıflatma potansiyeli taşıdığı konusunda uyarılar yapılıyor. AB, geçtiğimiz günlerde 2040 için geçici bir emisyon hedefini onaylayarak, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Avrupa Konseyi, değiştirilmiş Avrupa iklim yasasını resmen kabul etti. Bu yasaya göre, üye devletler 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90 oranında azaltmak zorunda olacak. Konsey, bu hedefin, ekonominin tüm sektörlerinde 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma yolunda AB'nin rotasını güçlendireceğini belirtiyor. Bu durum, atmosfere salınan ısı tutucu emisyonların, aynı miktarı ortadan kaldıran girişimlerle dengelenmesi anlamına geliyor.

AB'nin 2040 iklim hedefleri yeterince iddialı mı?

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Maria Panayiotou, AB'nin iklim değişikliğiyle küresel mücadelede liderlik etme kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Bakan, 2040 iklim hedefinin kabulünün sanayi, vatandaşlar ve yatırımcılar için önümüzdeki on yıldaki temiz dönüşüm için gerekli güvenceyi sağlayacağını ifade etti. Ancak, 2023 yılında Avrupa İklim Değişikliği Bilimsel Danışma Kurulu, AB'nin 2040'a kadar net emisyonlarını sanayi öncesi seviyelere kıyasla yüzde 90 ila 95 oranında azaltması gerektiğini tavsiye etti. Bu bağlamda, AB'nin onaylanan hedefinin, tavsiyenin alt sınırında kaldığı ve bağımsız kurulun önerileriyle uyumlu olduğu belirtiliyor.

Climate Action Tracker'dan Sarah Heck, Euronews Green'e yaptığı açıklamada, ara hedefin olumlu olduğunu ancak tartışmalı bir boşluk içerdiğini belirtti. Bu boşluğun, AB'de gerçek ve iddialı kesintilerin gecikmesi riskini doğurduğu ifade ediliyor. 2036'dan itibaren, 2040 hedefinin bir bölümünü karşılamak için, 1990 AB net emisyonlarının yüzde beşini geçmemek kaydıyla 'yüksek kaliteli uluslararası kredilerin' kullanılabileceği belirtiliyor. Bu durum, üye ülkelerin diğer ülkelerdeki emisyon azaltım projelerinden üretilen kredileri satın almasına ve bu kesintileri kendi hedeflerinin bir parçası olarak saymasına olanak tanıyor.

Uluslararası kredilerin etkileri nelerdir?

Japonya gibi ülkeler tarafından hâlihazırda kullanılan bu uygulama, emisyon azaltımlarının yalnızca yüzde 85'inin AB içinde gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına geliyor. AB Konseyi, bu kredilerin Paris Anlaşması'na uygun olarak, ortak ülkelerdeki 'inandırıcı' sera gazı azaltım faaliyetlerine dayanması gerektiğini ifade ediyor. Ancak Heck, mevcut güvence mekanizmalarının bunu sağlamaya yetersiz kaldığını savunuyor. Heck, bu durumun iklim hedeflerinin gerçek ve ülke içi emisyon azaltımlarını tetiklemesi gerektiği ilkesini baltalayan bir geri adım olduğunu belirtiyor.

AB, Emisyon Ticaret Sistemi'nin ucuz ve düşük kaliteli kredilerle adeta bombardımana tutulması ve bunun emisyon azaltımı teşviklerini zayıflatması yönündeki kaygılar nedeniyle, 2021'de uluslararası kredilerin kullanımını kaldırmıştı. Heck, denkleştirme mekanizmalarının yeniden devreye sokulmasının, muhasebe oyunlarına kapı aralayarak AB'nin ülke içi iddiasını ciddi biçimde zayıflatacağını ve AB'nin net sıfır hedefine ulaşmasını riske atacağını ekliyor.

AB'nin iklim hedeflerinde hangi eksiklikler var?

Climate Action Tracker, AB'nin 2040 iklim hedeflerinin arazi kullanımı sektörü ve 2030 sonrasındaki yol haritası açısından hem açıklık hem de iddia eksikliği taşıdığı uyarısında bulunuyor. AB, 2035 veya 2040 için ayrı Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (LULUCF) hedefleri açıklamadı. Bu sektör, insan kaynaklı arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ve giderimlerini kapsıyor. Karbon, ormanlar ve çayır-mera alanları tarafından tutulurken, mevcut tarım arazilerinde ve tarım arazisine ya da yerleşim alanına dönüştürülen doğal alanlarda karbon kayıpları meydana geliyor.

Heck, LULUCF hedeflerinin olmamasının, AB'deki emisyon azaltımlarının ne kadarının gerçek kesintilerden ne kadarının ise arazi yutaklarından kaynaklandığını anlamayı zorlaştırdığını savunuyor. Değiştirilen iklim yasası, Komisyon'un 2030 sonrası döneme ilişkin teklifleri hazırlarken dikkate alması gereken bazı temel unsurları da ortaya koyuyor. Bunlar arasında, emisyonların atmosferden yakalanarak uzun vadeli biçimde depolandığı AB içi kalıcı karbon giderimleri (karbon yakalama ve depolama, CCS) de yer alıyor.

Heck, 2040 iklim hedefi etki değerlendirmesinde, AB senaryolarının 2040'a kadar yüz milyonlarca ton CO2'nin yakalanıp depolanması gerekebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Her türlü CCS'nin, derin emisyon azaltımlarının yerini almak yerine onları tamamlaması gerektiği vurgulanıyor. Giderim veya depolamaya aşırı bel bağlanması, fosil yakıtlardan yapısal dönüşümü geciktirme riski taşıyor.