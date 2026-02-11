Dolar
43,6448 %0.04
Euro
52,0733 %0.27
Gram Altın
7.131,41 % 1,06
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Erdoğan'ın Davetiyle TBMM'ye Gelen Zeynep Akgün ve Kadınlar Dikkat Çekti

Erdoğan'ın Davetiyle TBMM'ye Gelen Zeynep Akgün ve Kadınlar Dikkat Çekti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Erdoğan'ın Davetiyle TBMM'ye Gelen Zeynep Akgün ve Kadınlar Dikkat Çekti
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ve çok sayıda kadın misafirini ağırladı. Davetin ardından Meclis'e gelen Akgün ve beraberindeki kadınlar, TBMM’nin tarihi atmosferinde önemli bir buluşmaya imza attı.

Erdoğan’ın Daveti ve Katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği grup toplantısında kadınların siyasetteki rolüne vurgu yaparak, Zeynep Akgün’ü ve diğer kadınları TBMM’ye davet etti. Bu davet, kadınların karar alma mekanizmalarındaki yerinin artırılması çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Akgün, Meclis’te bulunmanın kendisi ve diğer katılımcılar için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

TBMM’deki Buluşmanın Önemi

TBMM’de gerçekleştirilen bu buluşma, kadınların siyasetteki etkinliğini artırma yönündeki adımların bir parçası olarak öne çıkıyor. Zeynep Akgün, yerel yönetim tecrübelerini paylaşıp, kadınların siyasi temsilinin önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, kadınların toplum içerisindeki rollerini güçlendireceği ve daha fazla kadının siyasete katılımını teşvik edeceği düşünülüyor.

Kadınların Rolü ve Gelecek Beklentileri

Toplumda kadınların yerinin güçlendirilmesi, sadece kadınların değil, tüm toplumun yararına bir durum olarak kabul ediliyor. Akgün, bu tür girişimlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların sadece temsil edilmekle kalmayıp, aktif olarak karar alma süreçlerinde yer alması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, TBMM’de gerçekleştirilen buluşma, kadınların siyasi hayattaki görünürlüğünü artırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Son olarak, Akgün ve beraberindeki kadınların TBMM ziyareti, kadınların siyasetteki rolü ve katılımlarının artırılması yönündeki çabaların bir göstergesi oldu. Bu buluşma, kadınların siyasi arenada daha fazla yer alması için gereken destek ve motivasyonun sağlanmasına yönelik bir adım olarak dikkat çekti.

#Zeynep Güneş Tbmm
Denizli'de Altın Fiyatları 11 Şubat 2026
Denizli'de Altın Fiyatları 11 Şubat 2026
#Gündem / 11 Şubat 2026
Toyota’dan Otomobiller için Oyun Motoru Hamlesi: Fluorite
Toyota’dan Otomobiller için Oyun Motoru Hamlesi: Fluorite
#Teknoloji / 10 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Fidan ve Al-Khulaifi Arasında Önemli Görüşme Gerçekleşti
Fidan ve Al-Khulaifi Arasında Önemli Görüşme Gerçekleşti
Gündem
Celalettin Kütük'ün Hayatı ve Vefatı: Begüm Kütük’ün Babası
Celalettin Kütük'ün Hayatı ve Vefatı: Begüm Kütük’ün Babası
Süper Lig'de 21. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı
Süper Lig'de 21. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı
Google'dan Dev Borçlanma Hamlesi: 100 Yıllık Tahvil Satışı
Google'dan Dev Borçlanma Hamlesi: 100 Yıllık Tahvil Satışı
Nazlı Sabancı Hamile! Hacı Sabancı Bir Kez Daha Baba Oluyor
Nazlı Sabancı Hamile! Hacı Sabancı Bir Kez Daha Baba Oluyor
Strategy, Bitcoin Alımı Gerçekleştirdi
Strategy, Bitcoin Alımı Gerçekleştirdi
Vietnam'da Dünyanın En Büyük Stadyumu İnşa Ediliyor
Vietnam'da Dünyanın En Büyük Stadyumu İnşa Ediliyor
Elden Kira Ödeyen Kiracıya Kötü Haber: Yargıtay Kararı Bozdu
Elden Kira Ödeyen Kiracıya Kötü Haber: Yargıtay Kararı Bozdu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft