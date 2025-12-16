Dolar
Haberin Gündemi Genel AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı! İşte Alım Adımları ve Sınav Detayları

AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı! İşte Alım Adımları ve Sınav Detayları

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. Peki AÖL sınavına giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı! İşte Alım Adımları ve Sınav Detayları
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimini duyurdu. Sınav tarihine sayılı günler kala sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrenciler artık sınav yerlerini ve oturum bilgilerini görebilecek.

AÖL Sınav Tarihleri

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 10:00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 14:00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – Saat 10:00

Her oturumda 100 dakika süre verilecek ve sınavlar çoktan seçmeli 10 soruluk testler şeklinde uygulanacak.

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Adaylar, sınav giriş belgelerine AÖL Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Adımlar:

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine girin.

T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın.

Öğrenci Genel Bilgileri” menüsünden “Sınav Giriş Belgesi” sekmesine tıklayın.

Belgenizi yazdırarak sınav günü yanınızda bulundurun.

Sınava Girişte Gereken Belgeler

Sınava katılabilmek için şu belgelerin mutlaka yanınızda olması gerekiyor:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, KKTC kimliği)

Bu belgelerden biri eksikse adaylar sınava alınmayacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fotoğraf ve kimlik bilgisi olmayan sınav belgeleri geçerli sayılmaz.

Geçici kimlik belgesi olan adaylar sınava kabul edilecektir.

Belirtilen oturum saatlerinden en az 30 dakika önce sınav salonlarında olunması önerilir.

Bir Sonraki AÖL Sınavı Ne Zaman?

dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar kısa süre içinde açıklanacak. Ardından ikinci dönem kayıt yenileme ve sınav süreci başlayacak.

#Açık Lise Sınavı
#Aöl Sınav Giriş Belgesi
#Aöl Sınav Tarihi
#Meb Açık Öğretim
#2025 Aöl Sınav
#Açık Lise Sınav Giriş
#Açık Lise Belgesi Nereden Alınır
#20 Aralık Aöl Sınavı
#Aöl Oturum Saatleri
#Öğrenci Sınav Belgeleri
