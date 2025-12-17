Dolar
Sahte İçki Tehlikesi: Hayatları Tehdit Ediyor

Sahte İçki Tehlikesi: Hayatları Tehdit Ediyor

Yayınlanma
14
Sahte İçki Tehlikesi: Hayatları Tehdit Ediyor
Okunma Süresi: 3 dk

Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki tüketimi bir kez daha ciddi bir tehlike olarak gündeme geliyor. Her yıl sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, bu durum özellikle yılbaşı dönemlerinde hastane başvurularında da gözle görülür bir artışa neden oluyor. Metil alkol zehirlenmesi, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor ve bu nedenle tüketicilerin dikkatli olmaları hayati önem taşıyor.

Sahte İçki ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Sahte içki tüketimi, her üç hastadan birinin ya hayatını kaybetmesine ya da kalıcı engellerle yaşamına devam etmesine yol açıyor. Metil alkol zehirlenmesinin belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi ciddi sorunlar yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtiler görüldüğünde derhal hastaneye başvurmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor. Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, sahte alkolün kokusunun ya da tadının tüketiciler tarafından anlaşılmasının imkansız olduğunu belirterek, "Biz laboratuvar ortamında sahte ürünleri tespit edebiliyoruz," dedi.

Geç Başvuru Ölüm Riskini Artırıyor

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksiloji Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, hastaların hastaneye geç başvurmasının ölüm oranını artırdığını belirtiyor. Dr. Ömer Taşkın ise, sahte alkol nedeniyle hastaneye gelen bazı hastaların tüm tedavilere rağmen hayatlarını kaybettiğini ifade etti. Ayrıca, bu hastaların üçte birinin kalıcı hasarlarla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını aktardı. Uzmanlar, içki alırken dikkat edilmesi gereken noktaları da sıralıyor.

Nasıl Korunabiliriz?

Vatandaşların, alkol satın alırken açık şişelerden şüphelenmeleri gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. Fiyat, ambalaj ve etiket gibi unsurlar, sahte ürünlerin belirlenmesinde önemli ipuçları sunuyor. Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunabiliyor. Etiket üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte ürün uyarısı olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur ve bandrolün olmaması veya sahte görünmesi de bir uyarı işareti olarak kabul ediliyor.

Bandrol Kontrolü ve Tüketici Bilinci

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması, tüketicilerin aldıkları alkollü içeceklerin bandrolünü kontrol etmelerine olanak tanıyor. Metil alkol zehirlenmesinin erken belirtileri arasında bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali yer alıyor. Sahte içki tüketenlerde, görme kaybı gibi ciddi sorunlar da yaşanabiliyor. Beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürüme zorluğu ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle, sahte içki tüketiminin önlenmesi için hem bireylerin hem de yetkili kurumların üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Tüketicilerin bilinçli davranmaları ve yalnızca güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmaları önem arz ediyor.

