Güllü’nün Ölümünde Şok Edici Gelişmeler

Ünlü sanatçı Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni ve dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yalova'da bulunan evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün çocukları, sanatçının ölümünden sadece dört gün sonra Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) parasını çekti. Bu durum, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi ve sanığın çocukları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Güllü’nün Ölümü ve Aile İlişkileri

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise savcılıkta ifade vererek olayın seyrine katkıda bulundu. Sanatçının kardeşleri, Güllü’nün ölümünde kızı ve oğlunun miras kazanma amacıyla hareket ettiğini iddia ederek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kardeşler, bu iddialarını desteklemek için çeşitli belgelerle başvuruda bulundular.

Mali İşlemler ve Şüpheler

Yapılan şikâyette, Güllü'nün ölümünden dört gün sonra çocukları tarafından BES'teki parasının çekildiği bilgisine ulaşıldı. Ek olarak, sanatçının hayat sigortasındaki paranın tahsili için başvuruda bulundukları da belirtildi. Güllü'nün ablası Kader Tut ve erkek kardeşi Raşit Günyer, bu durumun Güllü’nün planlı bir şekilde öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini ifade ettiler.

Sigorta Poliçeleri ve Yasal Süreç

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmasını sürdürürken, sanatçının 2009 yılından itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki paranın çocukları tarafından ölümünden sonra çekilmesi, dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra, Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in lehine olan dört farklı hayat sigortasının da 2023 yılında düzenlendiği ve bu poliçelerden birinin iptal edilerek diğerlerinin tahsili için başvuruda bulunulduğu belirlendi.

Savcılığın İncelemeleri ve Gelecek Adımlar

Suç duyurusunun ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün cinayet dosyasıyla bu şikâyeti birleştirdi. Güllü'nün hesapları ve sigorta poliçeleri ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Bankalarla ve sigorta şirketleriyle yazışmalar yapılarak, bu süreçte ne kadar para çekildiği ve hangi belgelerin sunulduğu araştırılacak. Çocukların, annelerinin ölümünden dört gün sonra sigorta şirketine müracaat ettikleri ve ardından gerekli belgeleri sunmaları, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.