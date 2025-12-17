Kağıthane'de Şiddet Olayı: Eşini Darbedip Silah Çeken Adam Tutuklandı

Kağıthane'de 13 Aralık Cumartesi günü yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Serin E. (21) sokak ortasında şiddet gören bir kadın oldu. Daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bilal E. (21), kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların yardım çığlıklarına müdahale eden Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayayarak tehditte bulundu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Gelişimi

Olay, saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Yağmur Serin E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'den ayrılmış ve ailesiyle yaşamaya başlamıştı. Boşanma sürecinde eşinin çocuklarını görmesi için eve davet ettiği Yağmur Serin E., dışarı çıktığında eşi tarafından takip edildi. Bilal E., kadının konuşmayı reddetmesine rağmen ısrarla sokakta beklemeye devam etti.

Şiddet ve Tehdit Anları

Bilal E., bir süre sonra Yağmur Serin E.'yi arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Olayı gören vatandaşların yardım çağrılarına rağmen, Bilal E. kadına küfür etmekle kalmadı, aynı zamanda silahını çekerek çevredekileri de tehdit etti. Kısa süre sonra olay yerinden uzaklaşan Bilal E., güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadının 'Polis çağırın, yardım edin' çığlıkları ile birlikte kaçtı.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama

Yağmur Serin E., yaşadığı şiddet olayı sonrası emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, Bilal E.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal E., 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

Yağmur Serin E.'nin Açıklamaları

Yaşadığı dehşeti aktaran Yağmur Serin E., eşiyle tanışmasının ardından yaşadığı sorunları anlattı. 2024 Ocak ayında eşinin kendisiyle tanıştığını belirten Serin, evlenmeden önce yaşadığı tecavüz olayını ve boşanma sürecindeki şiddeti dile getirdi. "Böyle bir insanla evlendiğim için pişmanım," diyen Serin, yaşadığı sıkıntıları ve tehditleri ayrıntılı bir şekilde ifade etti.

Yağmur Serin E., "Benim durumuma kimse düşmesin. Kimse böyle bir hayatı yaşamasın," diyerek yaşadığı olayların başkalarının başına gelmemesi için dileklerini iletti. Olayın ardından hala adli süreçlerle uğraştığını ve yaşadığı travmanın etkisinden kurtulmaya çalıştığını vurguladı. Yaşanan bu olay, toplumda kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.