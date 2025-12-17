2026 Ocak Emekli Zammı ve En Düşük Emekli Maaşı Tahmini

Emekli maaş zammı süreci, 2026 yılının Ocak ayı için son günlere yaklaşırken, emeklilerin gözü 5 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu veriler, emekli maaş zammının kesin oranını belirleyecek önemli bir gösterge olacak. Mevcut verilere göre, SSK ve BAĞKUR emeklileri için %11,20 oranında bir artış garanti altına alınmış durumda.

Son Durum ve Enflasyon Beklentileri

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yapılan güncellemelerle, aralık ayı enflasyon beklentisi %1,16'dan %1,08'e düşerken, yıl sonu enflasyon tahmini %32,20'den %31,17'ye geriledi. Bu veriler, emekli maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynuyor.

Emekli Zammı Hesaplamaları

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerinin emeklilerin maaşları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Yılmaz, "Merkez Bankası yılın belli dönemlerinde enflasyon raporu açıklamaktadır. 4. Dönem Enflasyon Raporu’nda yıl sonu hedefini %31 ile %33 aralığına yükseltmişti. Kasım ayı enflasyonunun %0,87 çıkmasıyla birlikte, yılın ilk on bir ayında oluşan enflasyon verisi %29,75 olmuştur" dedi.

Emin Yılmaz, aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte bu yılın toplam enflasyonunun netleşeceğini belirtti. Ayrıca, eğer yıl sonu tahmini %31,17 olarak kabul edilirse, yılın ilk yarısındaki %16,67’lik enflasyon verisi göz önüne alındığında, emeklilere yapılacak tahmini artışın %12,43 olacağını ifade etti. Bu durumda, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den %12,43'lük artışla 18.979 TL'ye yükselebileceği öngörülüyor. Ancak, bu artışın gerçekleşmesi için yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiği vurgulandı.

Emekli maaşı zammı ile ilgili gelişmeler, emeklilerin yaşam standartları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olması nedeniyle büyük bir merakla takip ediliyor. 5 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak veriler, emeklilerin alacakları zam oranını netleştirerek, yeni maaşların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.