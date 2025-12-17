Bilecik'te Okul Sporları ve Geleneksel Çocuk Oyunları Finalleri Tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, okul sporları çerçevesinde gerçekleştirilen voleybol müsabakaları ve ilkokullar arası geleneksel çocuk oyunları finalleri başarıyla tamamlandı. Bu etkinlikler, gençlerin fiziksel aktivitelerini desteklemek ve geleneksel oyunların yaşatılmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Voleybol Müsabakaları ve Ödül Töreni

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız, final müsabakasını izlemek üzere Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Şeker Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol finalinde bir araya geldi. Müsabakanın sona ermesinin ardından, dereceye giren okullara ve öğrencilere kupa ile madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Bu tür etkinlikler, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Geleneksel Çocuk Oyunları Finalleri

Bozüyük Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen İlkokullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları finalleri de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Final müsabakaları sonrasında, başarılı olan okul ve öğrenciler, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Geleneksel oyunların, çocukların sosyal becerilerini geliştirmesi ve kültürel mirası yaşatması açısından önemi vurgulandı.

Kaymakam Öztürk'ten Teşekkür Mesajı

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, etkinliklerin sonunda yaptığı açıklamada, sporun ve geleneksel oyunların çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Öztürk, "Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuşarak, sporun önemine dikkat çekti.

Bu tür etkinliklerin, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini teşvik etmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla devam etmesi bekleniyor. Bozüyük'te gerçekleştirilen bu spor etkinlikleri, yerel halkın da ilgisini çekerek, çocukların sporla olan bağlarını güçlendirmiştir.