Türkiye Genelinde Kasım Ayında 141 Bin 100 Konut Satıldı

Türkiye genelinde konut satışları, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,8 oranında düşerek 141 bin 100 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri, konut pazarındaki değişimleri ve eğilimleri gözler önüne seriyor. Özellikle yabancı alıcıların ilgisindeki azalma dikkat çekici bir diğer unsur oldu.

Konut Satışlarının İllere Göre Dağılımı

Konut satışlarının en yüksek olduğu şehirler sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olarak belirlendi. Diğer yandan, en düşük satışların gerçekleştiği iller arasında Ardahan, Bayburt ve Artvin öne çıktı. Ardahan'da yalnızca 78 konut satışı yapılırken, Bayburt'ta 131 ve Artvin'de 152 konut el değiştirdi.

Ocak-Kasım Döneminde Artış Gözlemlendi

Ocak-Kasım döneminde ise konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 artış göstererek 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti. Bu artış, yılın başından itibaren konut pazarına olan ilgiyi artıran faktörlerin etkisiyle ilişkilendirilebilir.

İpotekli Konut Satışları ve Diğer Satış Türleri

Kasım ayında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 21 bin 499 olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 oranında bir azalma gösterdi. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı %15,2 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ise ipotekli konut satışları %53,5 artarak 207 bin 519'a ulaştı.

Diğer satış türleri kapsamında ise Kasım ayında 119 bin 601 konut el değiştirdi ve bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 oranında bir düşüş yaşadı. Diğer konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı %84,8 olarak belirlendi. Ocak-Kasım döneminde bu tür satışlar ise %8,5 oranında artarak 1 milyon 226 bin 614 oldu.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

Kasım ayında ilk el konut satışları 46 bin 589 olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 oranında bir azalma gösterdi ve toplam konut satışları içinde %33,0 paya sahip oldu. İlk el konut satışları, Ocak-Kasım döneminde %8,9 artışla 444 bin 96 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışlarında ise 94 bin 511 konut satışı gerçekleşti ve bu rakam, %8,9 oranında bir azalma yaşadı. İkinci el konut satışları, toplam konut satışları içinde %67,0 paya sahip oldu ve Ocak-Kasım döneminde %15,4 artışla 990 bin 37 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Yabancılara yapılan konut satışları, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 azalarak bin 943 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı ise %1,4 olarak kaydedildi. Yabancılara en çok konut satışı yapılan şehirler arasında İstanbul, Antalya ve Mersin öne çıktı. Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları, %11,1 azalarak 18 bin 993 olarak gerçekleşti. Ülke bazında yapılan satışlarda, Rusya Federasyonu vatandaşları 310 satışla ilk sırada yer aldı.