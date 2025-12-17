Muğla'da Araç Sayısı Bir Ayda 4 Bin 269 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Muğla'daki trafiğe kayıtlı araç sayısının Kasım 2025 itibarıyla 762.867'ye ulaştığını duyurdu. Bu veriler, bölgedeki motorlu kara taşıtları istatistiklerini detaylı bir şekilde ortaya koyarken, son bir ayda kaydedilen artışın önemli bir trendi yansıttığı gözlemleniyor.

Kasım Ayındaki Artış Detayları

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Muğla'da Ekim 2025'te 758.598 olan toplam araç sayısı, Kasım ayında 4.269 artarak 762.867'ye yükseldi. Bu artışın büyük bir kısmı motosiklet ve otomobillerden kaynaklandı. Araç türlerine göre yapılan dağılımda, otomobil sayısı 271.320'den 281.049'a, minibüs sayısı ise 10.918'den 10.930'a yükseldi. Ayrıca, otobüs sayısı 4.152'den 4.158'e, kamyonet sayısı da 97.376'dan 97.747'ye ulaştı.

Araç Türlerine Göre Dağılım

Kasım ayı verilerine göre, kamyon sayısı 12.820'den 12.872'ye, motosiklet sayısı ise 308.697'den 310.408'e yükseldi. Özel amaçlı araç sayısı 2.585'ten 2.605'e, traktör sayısı da 42.999'dan 43.098'e çıktı. Bu veriler, Muğla'daki motorlu taşıt sayısının artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Motosiklet ve Otomobillerin Önemi

Muğla'da en fazla kayıtlı araç türü, 310.408 ile motosikletler oldu. Motosikletlerin ardından 281.049 ile otomobiller gelmekte. Bu durum, hem ulaşım ihtiyacının artışını hem de bölgedeki motosiklet kültürünün yaygınlaştığını göstermektedir. Özellikle yaz aylarında turizm hareketliliği ile birlikte araç sayısındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Muğla'daki bu artış, Türkiye genelinde motorlu taşıtların kullanımında yaşanan değişimlerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Araç sayısındaki bu artışın, bölgedeki ulaşım altyapısı ve trafik düzenlemeleri üzerindeki etkileri de ilerleyen dönemlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.