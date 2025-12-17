Dolar
Şırnak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şırnak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şırnak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ciddi şekilde aksatmaya devam ediyor. Yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığı, özellikle kırsal bölgelerde ulaşım sorunlarına yol açtı. Tuzluca ve Kerkül köyleri ile Kureyş bölgesi, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu durum, bölgedeki vatandaşların günlük aktivitelerini olumsuz etkilemekte.

Kapanan Yollar İçin Çalışmalar Başlatıldı

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, kapanan yolların açılması için Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri acil durum planları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, iş makineleri ile kar kütlelerini temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Hava koşullarının zorluğu nedeniyle çalışmaların zaman zaman aksadığı belirtiliyor, ancak ekiplerin karla mücadeleye yönelik gayretleri sürüyor.

Yerleşim Yerlerinde Günlük Hayat Etkileniyor

Yoğun kar yağışı, Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamında çeşitli zorluklara neden oluyor. Kapalı yollar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar, hem ticari faaliyetleri hem de acil durum hizmetlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum, bölgedeki yetkililerin karla mücadele çalışmalarını hızlandırmasını gerektiriyor.

Şırnak'ın beyaz örtüyle kaplandığı bu günlerde, kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde de kar yağışının süreceği öngörülüyor. Bu nedenle, vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirlerini alması önem arz ediyor. Kar yağışının yarattığı zorlukların üstesinden gelmek için yapılan çalışmalar, bölgedeki yaşamın normale dönmesi açısından kritik bir rol oynuyor.

