WhatsApp'ın Yapay Zekası Mahkemelik Oluyor: Rekabet Yasaları Devreye Girdi

Avrupa Komisyonu, Meta'nın yapay zeka sistemi Meta AI'nin WhatsApp’a entegrasyonu ile ilgili bir soruşturma başlatma hazırlığı içinde. Financial Times’a konuşan iki yetkili, bu duyurunun önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiğini, ancak zamanlamanın değişebileceğini belirtti. Söz konusu durum, Avrupa'daki düzenleyici otoritelerin büyük çevrimiçi platformların pazar güçlerini denetleme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Rekabet Yasaları ve Yeni Soruşturma

Yeni soruşturmanın, Dijital Piyasalar Yasası'nın ötesinde geleneksel AB rekabet kuralları çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, Meta’nın yapay zeka entegrasyon sürecinin pazar hakimiyeti ve rekabet üzerinde doğrudan bir etkisi olup olmadığını değerlendirecek. Avrupa Komisyonu, bu tür entegrasyonların piyasa dinamiklerine olası etkilerini titizlikle inceleyecek.

Meta AI'nin WhatsApp’a Entegrasyonu

Meta, mart ayında WhatsApp’a yapay zeka destekli bir asistan ekledi. Bu yeni özellik, kullanıcıların sohbet penceresinde öneriler almasına, mesaj taslakları oluşturmasına ve ek metinler üretmesine olanak tanıyor. Ancak, şirketin Avrupa’daki karmaşık düzenleyici yapı nedeniyle bu entegrasyonu daha önce ertelemek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bu durum, kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimde bulunma biçimlerini de değiştirmeyi hedefliyor.

İtalya'da Devam Eden Soruşturma

İtalya’nın rekabet otoritesi, Meta’nın kullanıcı onayı olmadan WhatsApp’a yapay zeka özellikleri ekleyerek pazar gücünü kötüye kullandığı iddialarıyla ilgili bir soruşturma yürütüyor. Geçtiğimiz ay, bu soruşturmanın kapsamı genişletilerek WhatsApp Business politikalarındaki değişikliklerin, yapay zeka sohbet botları pazarındaki üretim ve teknik gelişmeleri kısıtlayabileceği belirtildi. Bu durum, Avrupa'daki düzenleyici otoritelerin pazar üzerindeki etkilerini daha da derinlemesine incelemeye alacak gibi görünüyor.

Meta'nın Cevapları

Meta, yaklaşan Avrupa Birliği soruşturmasına dair herhangi bir yorumda bulunmazken, İtalya'daki suçlamaları daha önce "asılsız" olarak nitelendirmişti. Şirket, güncellemelerin “müşteri desteği sağlayan on binlerce işletmeyi veya müşterileriyle kendi seçtikleri yapay zeka asistanı üzerinden iletişim kuran firmaları etkilemediğini” savunuyor. Bu tür açıklamalar, Meta'nın pazar dinamiklerindeki rolünü ve rekabet koşullarını nasıl gördüğünü yansıtıyor.