Dolar
42,7259 %0.06
Euro
50,1019 %-0.2
Gram Altın
5.930,99 % 0,36
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Güzide Duran’dan Aşk Paylaşımı

Güzide Duran’dan Aşk Paylaşımı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Güzide Duran’dan Aşk Paylaşımı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü model Güzide Duran, iş insanı ve Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik bir video ile duyurdu. Duran, videoda kullanmış olduğu siyah beyaz kareye eklediği kalp emojisiyle, yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

İlişkinin Detayları ve Duran’ın Paylaşımı

Güzide Duran ve Fikret Orman arasındaki ilişki, son dönemde dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Duran, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ilişkisine dair mutluluğunu açıkça ifade etti. Video, izleyenler tarafından beğeniyle karşılanırken, Duran’ın paylaşımında yer alan kalp emojisi, takipçileri tarafından anlam dolu bir mesaj olarak yorumlandı.

Fikret Orman ve Güzide Duran

Fikret Orman, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra Beşiktaş’ın başkanlık dönemindeki performansıyla da tanınmaktadır. Güzide Duran, modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki aktifliği ile de dikkat çekiyor. İkili arasındaki ilişki, hem iş dünyası hem de magazin camiasında ilgiyle izleniyor.

Her iki ismin de sosyal medya etkileşimleri, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, Duran’ın bu paylaşımı, ilişkilerinin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Güzide Duran’ın samimi paylaşımı, aşk hayatına dair yeni bir sayfa açtığını gösteriyor.

Bu gelişme, hem Duran hem de Orman hayranları tarafından olumlu karşılanırken, çiftin gelecek planları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler sosyal medya hesaplarını dikkatle takip etmeye devam ediyor. İlişkileri hakkında yeni gelişmelerin olup olmayacağı merakla bekleniyor.

#Beşiktaş
#Fikret Orman
#Güzide Duran
WhatsApp'ın Yapay Zekası Mahkemelik Oluyor: Rekabet Yasaları Devreye Girdi
WhatsApp'ın Yapay Zekası Mahkemelik Oluyor: Rekabet Yasaları Devreye Girdi
#Teknoloji / 17 Aralık 2025
52 Yıllık Hasret Sona Erdi: New York Knicks, NBA Kupası'nın Sahibi Oldu
52 Yıllık Hasret Sona Erdi: New York Knicks, NBA Kupası'nın Sahibi Oldu
#Spor / 17 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Hande Sarıoğlu'ndan Sert Tepki: "Hakkımı Helal Etmiyorum"
Hande Sarıoğlu'ndan Sert Tepki: "Hakkımı Helal Etmiyorum"
Magazin
Güllü’nün Ölümünde Şok Edici Gelişmeler
Güllü’nün Ölümünde Şok Edici Gelişmeler
Muğla'da Araç Sayısı Bir Ayda 4 Bin 269 Arttı
Muğla'da Araç Sayısı Bir Ayda 4 Bin 269 Arttı
Şırnak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Şırnak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Sarem Uysal Kimdir, Neden Gündemde? Instagram Hesabı ve Dava Süreci
Sarem Uysal Kimdir, Neden Gündemde? Instagram Hesabı ve Dava Süreci
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Görüştü
Çip Krizinin Devinden Stratejik Dönüş: Yapay Zeka İçin Tüketici Pazarından Çıkıyor
Çip Krizinin Devinden Stratejik Dönüş: Yapay Zeka İçin Tüketici Pazarından Çıkıyor
Bilecik'te Okul Sporları ve Geleneksel Çocuk Oyunları Finalleri Tamamlandı
Bilecik'te Okul Sporları ve Geleneksel Çocuk Oyunları Finalleri Tamamlandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft