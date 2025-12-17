Dolar
42,7317 %0.06
Euro
50,2258 %0.03
Gram Altın
5.957,97 % 0,82
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS puanıyla mülakatsız 3.000 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılı personel alım ilanı yayımlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 3.000 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım süreci, KPSS puan sıralamasına göre mülakatsız olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başlangıç: 15 Aralık 2025

Bitiş: 26 Aralık 2025 saat 23:59

Başvuru ekranı: Kariyer Kapısı (e-Devlet)

Adaylar başvurularını sadece elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapabilecek. Posta, elden veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Toplamda 3.000 personel alınacak. Kontenjanlar farklı unvan ve pozisyonlara dağıtılacak. İlanda, “Özel Nitelikler Tablosu” başlığı altında her pozisyona dair detaylı şartlar ve bölüm bilgileri yer alıyor.

Başvuru Genel Şartları

Adayların başvurabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak

Başvurduğu pozisyona uygun bölümden mezun olmak

KPSS puanına sahip olmak (Lise, ön lisans veya lisans düzeyinde)

Başvuru tarihinde başka bir kurumda 4/B sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak

Daha önce sözleşmesi feshedilen adaylar için 1 yıllık bekleme süresi şartı

Emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almıyor olmak

Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak

Üst öğrenim mezunu olan adaylar, o öğrenim düzeyindeki puanı kullanmak zorunda. Alt düzey pozisyona başvuru yapılamıyor.

Tercih ve Başvuru Detayları

Adaylar, sistemde en fazla 18 tercih yapabilecek.

Mezuniyet bilgisi e-Devlet’te görünmeyenler diplomalarını yüklemeli.

Başvuru sonrası mutlaka “Başvurularım” ekranı üzerinden kontrol edilmeli.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları iptal edilecek.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvurular tamamlandıktan sonra KPSS puan sıralamasına göre değerlendirme yapılacak.

Asil aday listesi, Aile Bakanlığı resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Duyurular tebligat niteliğinde olacak.

Başvuru Rehberi İçin Önemli Hatırlatmalar

Başvuru tamamlandıktan sonra mutlaka başvuru formu çıktısı alın

Sisteme yüklenen belgelerin doğru ve eksiksiz olması çok önemli

Yasal işlem riski nedeniyle bilgi beyanında hataya yer verilmemeli

#Aile Bakanlığı Personel Alımı
#Kariyer Kapısı Başvuru Ekranı
#Kpss İle Memur Alımı
#Aile Bakanlığı 3 Bin Memur Alımı
#Aile Sosyal Hizmetler Alım Şartları
#Memur Alımı Aralık 2025
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
#Genel / 17 Aralık 2025
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
#Genel / 17 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
Genel
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi
17 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Tek Kişiye Gitti!
17 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Tek Kişiye Gitti!
Resul Holoğlu Kimdir?
Resul Holoğlu Kimdir?
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü
Güzide Duran’dan Aşk Paylaşımı
Güzide Duran’dan Aşk Paylaşımı
WhatsApp'ın Yapay Zekası Mahkemelik Oluyor: Rekabet Yasaları Devreye Girdi
WhatsApp'ın Yapay Zekası Mahkemelik Oluyor: Rekabet Yasaları Devreye Girdi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft