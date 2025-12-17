Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılı personel alım ilanı yayımlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 3.000 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım süreci, KPSS puan sıralamasına göre mülakatsız olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başlangıç: 15 Aralık 2025

Bitiş: 26 Aralık 2025 saat 23:59

Başvuru ekranı: Kariyer Kapısı (e-Devlet)

Adaylar başvurularını sadece elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapabilecek. Posta, elden veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Toplamda 3.000 personel alınacak. Kontenjanlar farklı unvan ve pozisyonlara dağıtılacak. İlanda, “Özel Nitelikler Tablosu” başlığı altında her pozisyona dair detaylı şartlar ve bölüm bilgileri yer alıyor.

Başvuru Genel Şartları

Adayların başvurabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak

Başvurduğu pozisyona uygun bölümden mezun olmak

KPSS puanına sahip olmak (Lise, ön lisans veya lisans düzeyinde)

Başvuru tarihinde başka bir kurumda 4/B sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak

Daha önce sözleşmesi feshedilen adaylar için 1 yıllık bekleme süresi şartı

Emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almıyor olmak

Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak

Üst öğrenim mezunu olan adaylar, o öğrenim düzeyindeki puanı kullanmak zorunda. Alt düzey pozisyona başvuru yapılamıyor.

Tercih ve Başvuru Detayları

Adaylar, sistemde en fazla 18 tercih yapabilecek.

Mezuniyet bilgisi e-Devlet’te görünmeyenler diplomalarını yüklemeli.

Başvuru sonrası mutlaka “Başvurularım” ekranı üzerinden kontrol edilmeli.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları iptal edilecek.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvurular tamamlandıktan sonra KPSS puan sıralamasına göre değerlendirme yapılacak.

Asil aday listesi, Aile Bakanlığı resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Duyurular tebligat niteliğinde olacak.

Başvuru Rehberi İçin Önemli Hatırlatmalar

Başvuru tamamlandıktan sonra mutlaka başvuru formu çıktısı alın

Sisteme yüklenen belgelerin doğru ve eksiksiz olması çok önemli

Yasal işlem riski nedeniyle bilgi beyanında hataya yer verilmemeli