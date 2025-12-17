DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için en az lise mezunu 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Mühendis, tekniker, büro personeli, destek personeli, güvenlik görevlisi ve avukat kadrolarına yapılacak alımlar KPSS puanıyla, mülakatsız şekilde ÖSYM üzerinden yerleştirilecek.
Başvuru Tarihleri
Başlangıç: 18 Aralık 2025
Son gün: 25 Aralık 2025
Başvuru şekli: ÖSYM AİS üzerinden tercih yapılacak.
Kadro Dağılımı
|Kadro
|Sayı
|Mühendis
|128
|Tekniker
|2
|Avukat
|3
|Büro Personeli
|59
|Destek Personeli (temizlik vb.)
|121
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|15
|Toplam
|328
Kadrolar ve Şehirler (Seçmeli Örnekler)
Mühendis
İnşaat Mühendisliği: Ankara, Tokat, Hatay, Van
Elektrik-Elektronik: Ankara, Adana, Malatya, Erzurum
Ziraat, Harita, Jeoloji, Makine vb. mühendislikler de birçok şehirde alınacak.
Tekniker
Hatay, Van
Büro Personeli
Ankara, Erzurum, Van
Destek Personeli
İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Antalya (Alanya, Manavgat, Elmalı vb.)
Güvenlik ve Kaloriferci / Bekçi
Ankara, Konya, Aksaray vb.
Başvuru Şartları
T.C. vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak (Destek personeli için)
İlgili kadro için gerekli öğrenim şartını taşıyor olmak
2022 KPSS (B grubu) puanı ile başvuru yapmış olmak
7315 sayılı kanun kapsamında güvenlik soruşturmasından geçmek
Sözleşmeli personel esaslarına uygun olmak
Başvuru Süreci
Başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden yapılacak. Kılavuzda, her kadro için istenen mezuniyet bilgileri, puan türleri ve özel şartlar yer alacak.
Not: Kadrolar için yapılacak yerleştirme doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre olacak, mülakat yapılmayacak.
Gelişmeleri takip etmek ve tercih ekranı açıldığında ilk siz öğrenmek için DSİ ve ÖSYM’nin resmi internet sitelerini takip edin.