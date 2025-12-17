DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için en az lise mezunu 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Mühendis, tekniker, büro personeli, destek personeli, güvenlik görevlisi ve avukat kadrolarına yapılacak alımlar KPSS puanıyla, mülakatsız şekilde ÖSYM üzerinden yerleştirilecek.

Başvuru Tarihleri

Başlangıç: 18 Aralık 2025

Son gün: 25 Aralık 2025

Başvuru şekli: ÖSYM AİS üzerinden tercih yapılacak.

Kadro Dağılımı

Kadro Sayı Mühendis 128 Tekniker 2 Avukat 3 Büro Personeli 59 Destek Personeli (temizlik vb.) 121 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 15 Toplam 328

Kadrolar ve Şehirler (Seçmeli Örnekler)

Mühendis

İnşaat Mühendisliği: Ankara, Tokat, Hatay, Van

Elektrik-Elektronik: Ankara, Adana, Malatya, Erzurum

Ziraat, Harita, Jeoloji, Makine vb. mühendislikler de birçok şehirde alınacak.

Tekniker

Hatay, Van

Büro Personeli

Ankara, Erzurum, Van

Destek Personeli

İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Antalya (Alanya, Manavgat, Elmalı vb.)

Güvenlik ve Kaloriferci / Bekçi

Ankara, Konya, Aksaray vb.

Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (Destek personeli için)

İlgili kadro için gerekli öğrenim şartını taşıyor olmak

2022 KPSS (B grubu) puanı ile başvuru yapmış olmak

7315 sayılı kanun kapsamında güvenlik soruşturmasından geçmek

Sözleşmeli personel esaslarına uygun olmak

Başvuru Süreci

Başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden yapılacak. Kılavuzda, her kadro için istenen mezuniyet bilgileri, puan türleri ve özel şartlar yer alacak.

Not: Kadrolar için yapılacak yerleştirme doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre olacak, mülakat yapılmayacak.

Gelişmeleri takip etmek ve tercih ekranı açıldığında ilk siz öğrenmek için DSİ ve ÖSYM’nin resmi internet sitelerini takip edin.