SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülakatsız 1000 sözleşmeli personel alımı için ilan sürecini başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı kamu personeli alımları kapsamında yapılacak SGK alımının KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirileceğini ve mülakat yapılmayacağını duyurdu. Başvurular 18 Aralık 2025 itibariyle başlıyor.

Kadro Dağılımı

SGK tarafından alınacak 1000 sözleşmeli personelin branşlara göre kadro dağılımı şu şekilde:

575 Büro Personeli

275 Destek Personeli

100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

50 Teknisyen

Bu alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki 4/B maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Mülakatsız Alım!

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, bu alımda mülakat uygulanmayacak. Adaylar sadece KPSS puanı ile sıralamaya girecek. Böylece alım süreci daha adil ve şeffaf bir şekilde yürütülecek.

Başvuru Tarihi ve Süreci

Başvuru Başlangıcı: 18 Aralık 2025

Başvuru Şekli: ÖSYM AİS sistemi üzerinden

Değerlendirme: KPSS puanı ile

Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak platform üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular başladığında ayrıca bildirim yapılacak.

100 Müfettiş Yardımcısı Alımı Ayrı

Bunun dışında SGK, 100 müfettiş yardımcısı da alacak. Ancak bu alımda mülakat uygulanacak ve detaylar kurumun resmi duyurularıyla paylaşılacak.

Kimler Başvurabilir?

657 sayılı DMK’da belirtilen genel şartları taşıyanlar

2022 veya 2023 KPSS’den geçerli puanı olanlar

Alım yapılacak kadrolara uygun mezuniyet şartını sağlayan adaylar

Not: Başvuru ekranı açıldığında SGK’nın resmi internet sitesinden ve ÖSYM üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmek için resmi kaynaklara göz atmayı unutmayın.