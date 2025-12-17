Dolar
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul'da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi

İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi

İstanbul’da 18 Aralık Perşembe günü 20’den fazla ilçede 10 saate varan planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamalarda saat aralıkları ve mahalle detayları paylaşıldı.

Yayınlanma
14
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü, yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi web sitelerinde duyurduğu listeye göre, bazı bölgelerde kesintiler sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar sürecek.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Saat Aralıkları:

Arnavutköy:
09.00–16.00
Mahalleler: Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve çevresi

Avcılar:
09.00–17.00
Mahalle: Denizköşkler Mahallesi ve civarı

Bağcılar:
09.00–17.00
Mahalle: Demirkapı, Yenimahalle Mahallesi

Bahçelievler:
10.00–20.00
Mahalle: Zafer Mahallesi, Türkbeyi Sk. çevresi

Başakşehir:
09.00–17.00
Mahalle: Başakşehir Mah., Taşoluk Yolu

Bayrampaşa:
08.00–15.00
Mahalle: Yenidoğan Mah., Sancaktepe Sk.

Büyükçekmece:
17.00–18.00
Mahalleler: Atatürk, Pınartepe Mahalleleri

Çatalca:
09.00–17.00
Mahalle: Ovayenice Mah.

Esenler:
16.00–17.00
Mahalle: Oruçreis Mah.

Esenyurt:
09.00–17.00
Mahalle: Barbaros Hayrettin Paşa Mah.

Eyüpsultan:
09.00–17.00
Mahalle: Mimar Sinan Mah., Cendere Yolu

Fatih:
09.00–17.00
Mahalle: Topkapı Mah.

Gaziosmanpaşa:
08.00–15.00
Mahalleler: Karlıtepe, Yenidoğan Mahallesi

Kağıthane:
10.00–17.00
Mahalle: Hamidiye Mah.

Küçükçekmece:
09.00–17.00
Mahalle: Gültepe Mah.

Sarıyer:
09.00–18.00
Mahalle: Darüşşafaka Mah.

Silivri:
09.00–17.00
Mahalle: Balaban Mah.

Sultangazi:
09.00–18.00
Mahalle: Cebeci Mah.

Şişli:
10.00–15.00
Mahalle: 19 Mayıs Mah.

Zeytinburnu:
09.00–17.00
Mahalle: Sümer Mah.

Elektrik Kesintisi Nasıl Sorgulanır?

Avrupa Yakası için:
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama

Anadolu Yakası için:
AYEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama

