İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi

İstanbul'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü, yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi web sitelerinde duyurduğu listeye göre, bazı bölgelerde kesintiler sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar sürecek.
Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Saat Aralıkları:
Arnavutköy:
09.00–16.00
Mahalleler: Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve çevresi
Avcılar:
09.00–17.00
Mahalle: Denizköşkler Mahallesi ve civarı
Bağcılar:
09.00–17.00
Mahalle: Demirkapı, Yenimahalle Mahallesi
Bahçelievler:
10.00–20.00
Mahalle: Zafer Mahallesi, Türkbeyi Sk. çevresi
Başakşehir:
09.00–17.00
Mahalle: Başakşehir Mah., Taşoluk Yolu
Bayrampaşa:
08.00–15.00
Mahalle: Yenidoğan Mah., Sancaktepe Sk.
Büyükçekmece:
17.00–18.00
Mahalleler: Atatürk, Pınartepe Mahalleleri
Çatalca:
09.00–17.00
Mahalle: Ovayenice Mah.
Esenler:
16.00–17.00
Mahalle: Oruçreis Mah.
Esenyurt:
09.00–17.00
Mahalle: Barbaros Hayrettin Paşa Mah.
Eyüpsultan:
09.00–17.00
Mahalle: Mimar Sinan Mah., Cendere Yolu
Fatih:
09.00–17.00
Mahalle: Topkapı Mah.
Gaziosmanpaşa:
08.00–15.00
Mahalleler: Karlıtepe, Yenidoğan Mahallesi
Kağıthane:
10.00–17.00
Mahalle: Hamidiye Mah.
Küçükçekmece:
09.00–17.00
Mahalle: Gültepe Mah.
Sarıyer:
09.00–18.00
Mahalle: Darüşşafaka Mah.
Silivri:
09.00–17.00
Mahalle: Balaban Mah.
Sultangazi:
09.00–18.00
Mahalle: Cebeci Mah.
Şişli:
10.00–15.00
Mahalle: 19 Mayıs Mah.
Zeytinburnu:
09.00–17.00
Mahalle: Sümer Mah.
Elektrik Kesintisi Nasıl Sorgulanır?
Avrupa Yakası için:
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama
Anadolu Yakası için:
AYEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama