17 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Tek Kişiye Gitti!

Milli Piyango İdaresi’nin en sevilen oyunlarından biri olan Şans Topu’nda 17 Aralık 2025 tarihli çekilişin sonuçları belli oldu. Saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirilen 101. hafta çekilişi, büyük heyecana sahne oldu.

Kazandıran Numaralar

17 Aralık tarihli Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

4 – 12 – 18 – 25 – 29 + 13

Bu kombinasyonla 5+1 bilen 1 kişi, büyük ikramiyeyi kazandı.

Büyük İkramiye Miktarı

5+1 bilen talihli, tam 2.378.437,55 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu dev kazanç, haftanın en büyük ödülü olarak kayıtlara geçti.

Kazanan Diğer Kategoriler ve İkramiye Tutarları:

Kategori Kazanan Sayısı Kişi Başı İkramiye 5+1 1 kişi 2.378.437,55 TL 5 13 kişi 11.229,35 TL 4+1 74 kişi 1.972,70 TL 4 1.213 kişi 150,40 TL 3+1 2.135 kişi 102,55 TL 3 28.510 kişi 30,70 TL 2+1 17.267 kişi 46,45 TL 1+1 53.817 kişi 23,70 TL

Kazananlar ikramiyelerini Milli Piyango bayileri ya da resmi online platformlar üzerinden alabilecekler.

Bir Sonraki Şans Topu Ne Zaman?

Şans Topu’nun bir sonraki çekilişi 24 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılacak. Oyun severler, kuponlarını bayilerden veya Milli Piyango Online üzerinden oluşturabilecek.