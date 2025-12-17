17 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Tek Kişiye Gitti!

Dolar
17 Aralık 2025 Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli, 2 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeyi kazandı. Kazandıran numaralar ve tüm detaylar belli oldu.

Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi’nin en sevilen oyunlarından biri olan Şans Topu’nda 17 Aralık 2025 tarihli çekilişin sonuçları belli oldu. Saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirilen 101. hafta çekilişi, büyük heyecana sahne oldu.

Kazandıran Numaralar

17 Aralık tarihli Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

4 – 12 – 18 – 25 – 29 + 13

Bu kombinasyonla 5+1 bilen 1 kişi, büyük ikramiyeyi kazandı.

Büyük İkramiye Miktarı

5+1 bilen talihli, tam 2.378.437,55 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu dev kazanç, haftanın en büyük ödülü olarak kayıtlara geçti.

Kazanan Diğer Kategoriler ve İkramiye Tutarları:

KategoriKazanan SayısıKişi Başı İkramiye
5+11 kişi2.378.437,55 TL
513 kişi11.229,35 TL
4+174 kişi1.972,70 TL
41.213 kişi150,40 TL
3+12.135 kişi102,55 TL
328.510 kişi30,70 TL
2+117.267 kişi46,45 TL
1+153.817 kişi23,70 TL

Kazananlar ikramiyelerini Milli Piyango bayileri ya da resmi online platformlar üzerinden alabilecekler.

Bir Sonraki Şans Topu Ne Zaman?

Şans Topu’nun bir sonraki çekilişi 24 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılacak. Oyun severler, kuponlarını bayilerden veya Milli Piyango Online üzerinden oluşturabilecek.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
