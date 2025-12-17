Dolar
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

455 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye devretti! 17 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı, 6 bilen çıkmadı. Yeni çekilişte rekor ikramiye dağıtılacak.

Yayınlanma
14
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto oyununun 17 Aralık 2025 tarihli 151. çekilişi tamamlandı. Saat 21.30’da noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Milyonların heyecanla beklediği büyük ikramiye ise bu hafta da sahibini bulamadı.

Kazanan Numaralar

3 – 6 – 8 – 28 – 55 – 82

Joker: 17

SüperStar: 21

Büyük İkramiye Devrildi

Çekilişte 6 bilen çıkmadı. Böylece büyük ikramiye devretti ve toplam tutar 455 milyon TL’yi aştı. Bu rakam, Sayısal Loto tarihindeki en yüksek ikramiye tutarlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Kazanan Kategoriler ve Öne Çıkanlar

KategoriKazanan Kişi SayısıÖdeme (Yaklaşık)
6 bilenÇıkmadıDevir
5 bilen3 kişi953.000 TL civarı
4 bilen353 kişiOrta ölçekli ikramiye
3 bilen11.000+Küçük ikramiye
2 bilen160.000+Sembol ödemeler

SüperStar kategorisinde bu hafta büyük kazanan çıkmadı.

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Yeni çekiliş 20 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Artan ikramiye nedeniyle yoğun ilgi bekleniyor. Katılım Milli Piyango Online, mobil uygulama ve yetkili bayiler üzerinden yapılabilecek.

